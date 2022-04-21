MSÜ TABAN PUANLARI TABLOSU YAYINDA! Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkekler için MSÜ 2022 taban puanları

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları ayın 18'inde başlayan tercih süreciyle beraber gündeme taşındı. Milli Savunma Üniversite Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçlarının ardından şimdi de 13 Mayıs tarihine kadar tercihler tamamlanacak. Bu duyuruyla beraber 2022 Kadın ve erkek için MSÜ taban puanları araştırılmaya başlandı. İşlemlerini yapan adaylar "Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkekler için MSÜ 2022 taban puanları" inceleniyor. İşte ÖSYM kılavuzu ile 2022 MSÜ taban puanları ve detaylar...