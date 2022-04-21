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Haberler Yaşam MSÜ TABAN PUANLARI TABLOSU YAYINDA! Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkekler için MSÜ 2022 taban puanları
Giriş Tarihi: 21.04.2022 13:25 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 13:26

MSÜ TABAN PUANLARI TABLOSU YAYINDA! Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkekler için MSÜ 2022 taban puanları

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ taban puanları ayın 18'inde başlayan tercih süreciyle beraber gündeme taşındı. Milli Savunma Üniversite Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçlarının ardından şimdi de 13 Mayıs tarihine kadar tercihler tamamlanacak. Bu duyuruyla beraber 2022 Kadın ve erkek için MSÜ taban puanları araştırılmaya başlandı. İşlemlerini yapan adaylar "Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkekler için MSÜ 2022 taban puanları" inceleniyor. İşte ÖSYM kılavuzu ile 2022 MSÜ taban puanları ve detaylar...

MSÜ TABAN PUANLARI TABLOSU YAYINDA! Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkekler için MSÜ 2022 taban puanları

MSÜ 2022 taban puanları tablosu halen gündemdeki yerini koruyor. ÖSYM AİS üzerinden geçtiğimiz hafta sonuçlarını öğrenen adaylar tercih süreciyle istedikleri okulların puanlarını araştırmaya başladı. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkek 2022 MSÜ taban puanları tablosu; istedikleri okula girip giremeyeceğini merak eden adayların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Öte yandan yapılan açıklamada tercihlerin 18 Nisan 2022-13 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşeceği ifade edilmişti. İşte ÖSYM kılavuzu ile MSÜ taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

MSÜ TABAN PUANLARI TABLOSU YAYINDA! Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkekler için MSÜ 2022 taban puanları

MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2022-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Sınava çağırılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir.

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MSÜ TABAN PUANLARI TABLOSU YAYINDA! Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkekler için MSÜ 2022 taban puanları

MSÜ 2022 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ taban puanları adayların gündeminde yer alıyor. MSÜ 2022 taban puanları açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıllardaki taban puanlar baz alınarak tercih süreci devam ediyor.

MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR 2021

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651

MSÜ TABAN PUANLARI TABLOSU YAYINDA! Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkekler için MSÜ 2022 taban puanları

MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR 2021

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

MSÜ TABAN PUANLARI TABLOSU YAYINDA! Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkekler için MSÜ 2022 taban puanları

MSÜ BARAJ PUANI KAÇ?

MSÜ kılavuzunda baraj puanına ilişkin olarak "Harp Okulları için 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2021 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2020-YKSTYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.

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