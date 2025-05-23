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Giriş Tarihi: 23.05.2025 07:27 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 07:28

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih takvimi 2025

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih dönemi 24 Mart - 18 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar şimdi MSÜ'den gelecek tercih sonuçlarıyla ilgili duyuruları merakla bekliyor. Peki, "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman duyurulacak?" İşte 2025 MSÜ yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ve detaylar...

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih takvimi 2025

MSÜ tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 18 Nisan tarihine kadar tercihlerini tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı günü sabırsızlıkla takip ediyor. MSÜ tercih sonuçları, https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinden erişime açılacak. Peki, "2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte merak edilen tüm detaylar…

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih takvimi 2025

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM tarafından resmi bir duyuru yapılmamış olmakla birlikte, önceki yıllardaki açıklama takvimleri göz önüne alındığında sonuçların çok yakında duyurulması bekleniyor. Resmi açıklamalar için ilgili kurumların duyurularının takip edilmesi önerilir.

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MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih takvimi 2025

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarının açıklanma tarihi henüz Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulmamıştır. Ancak, önceki yılların takvimleri ve basın yayınları göz önüne alındığında, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının Mayıs ayının üçüncü haftasında, yani 19-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında açıklanması beklenmektedir.

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih takvimi 2025

KARA, HAVA VE DENİZ HARP OKULU YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA SAYFASI

MSÜ tercih sonuçları açıklandığında, sonuçlar personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacaktır. Adaylar, PERTEM sistemi aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile MSÜ Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçlarına erişebileceklerdir.

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih takvimi 2025

MSÜ MÜLAKAT TARİHİ BEKLENİYOR

Millî Savunma Üniversitesi 2025 mülakat takvimi, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte adresinde hazır bulunacaklar. Hava Harp Okulu, Diğer Harp Okulları seçim aşamaları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları ayrı ayrı tarihlerde yapılacak.