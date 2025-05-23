MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih takvimi 2025

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı ve ÖSYM tarafından resmi bir duyuru yapılmamış olmakla birlikte, önceki yıllardaki açıklama takvimleri göz önüne alındığında sonuçların çok yakında duyurulması bekleniyor. Resmi açıklamalar için ilgili kurumların duyurularının takip edilmesi önerilir.