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MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih takvimi 2025
Giriş Tarihi: 23.05.2025 07:27
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
07:28
MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih takvimi 2025
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih dönemi 24 Mart - 18 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar şimdi MSÜ'den gelecek tercih sonuçlarıyla ilgili duyuruları merakla bekliyor. Peki, "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman duyurulacak?" İşte 2025 MSÜ yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ve detaylar...