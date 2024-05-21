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Haberler Yaşam MSÜ tercih sonuçları sorgulama personel temin ekranı 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 14:32

MSÜ tercih sonuçları sorgulama personel temin ekranı 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024 yılı için ziyaret edilmeye başlandı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alındı. İşlemlerini tamamlayanlar sonuçlar için gelecek açıklamalara kilitlendi. Askeri öğrenci olmak isteyen adaylar MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl tercihler 3-25 Mayıs tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 20 Haziran'da açıklanmıştı. Peki, 2024 MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

MSÜ tercih sonuçları sorgulama personel temin ekranı 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen askeri öğrenci adayları, tercihlerini belirlenen tarihler aralığında MSB'nin personel temin internet adresi üzerinden gerçekleştirdi. Şimdi ise sıra sonuç adımında. Kadın-erkek adaylar MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı ziyaretlerine başladı. Peki, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

MSÜ tercih sonuçları sorgulama personel temin ekranı 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri, 3 Nisan tarihinde başladı ve 10 Mayıs tarihinde sona erdi.

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MSÜ tercih sonuçları sorgulama personel temin ekranı 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 MSÜ tercih sonuçları açıklanma tarihi hakkında bir bilgi verilmedi. Bu yıl MSÜ tercih sonuçlarının haziran ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

MSÜ tercih sonuçları sorgulama personel temin ekranı 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ tercih sonuçları sorgulama personel temin ekranı 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2'NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkatealınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2024-YKS (Orta Öğretim Başarı PuanıEklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş)puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando AstsubayMeslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

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