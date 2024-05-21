MSÜ tercih sonuçları sorgulama personel temin ekranı 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen askeri öğrenci adayları, tercihlerini belirlenen tarihler aralığında MSB'nin personel temin internet adresi üzerinden gerçekleştirdi. Şimdi ise sıra sonuç adımında. Kadın-erkek adaylar MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı ziyaretlerine başladı. Peki, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?