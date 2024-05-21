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MSÜ tercih sonuçları sorgulama personel temin ekranı 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
14:32
MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024 yılı için ziyaret edilmeye başlandı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alındı. İşlemlerini tamamlayanlar sonuçlar için gelecek açıklamalara kilitlendi. Askeri öğrenci olmak isteyen adaylar MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl tercihler 3-25 Mayıs tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 20 Haziran'da açıklanmıştı. Peki, 2024 MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?