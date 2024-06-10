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Haberler Yaşam MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, BUGÜN açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 15:42

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, BUGÜN açıklanır mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri, 3 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Haziran ayının ikinci haftasına girilmesiyle beraber ''MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Askeri öğrenci olmak isteyen adaylar MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı başında bekleyişini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl tercihler 3-25 Mayıs tarihleri arasında yapılmış, sonuçlar ise 20 Haziran'da açıklanmıştı. Peki, 2024 MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, BUGÜN açıklanır mı?

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 10 Mayıs'ta tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuç adımında. Haziran ayının ikinci haftasına girilirken askeri öğrenci adayları, MSB'nin personel temin internet adresi üzerinde sorgulamalara başladı. Öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek. Peki, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı personeltemin.msb.gov.tr…

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, BUGÜN açıklanır mı?

MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı.

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MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, BUGÜN açıklanır mı?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili duyuru Milli Savunma Bakanlığı https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yapılacak.

Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, BUGÜN açıklanır mı?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, BUGÜN açıklanır mı?

2'NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkatealınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2024-YKS (Orta Öğretim Başarı PuanıEklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş)puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando AstsubayMeslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

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