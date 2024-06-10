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MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, BUGÜN açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
15:42
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri, 3 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Haziran ayının ikinci haftasına girilmesiyle beraber ''MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Askeri öğrenci olmak isteyen adaylar MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı başında bekleyişini sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl tercihler 3-25 Mayıs tarihleri arasında yapılmış, sonuçlar ise 20 Haziran'da açıklanmıştı. Peki, 2024 MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?