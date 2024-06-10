MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024: Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, BUGÜN açıklanır mı?

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 10 Mayıs'ta tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuç adımında. Haziran ayının ikinci haftasına girilirken askeri öğrenci adayları, MSB'nin personel temin internet adresi üzerinde sorgulamalara başladı. Öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek. Peki, Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı personeltemin.msb.gov.tr…