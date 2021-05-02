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Haberler Yaşam MSÜ tercihleri başladı! ÖSYM ile 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 01.05.2021 11:35 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 09:04

MSÜ tercihleri başladı! ile 2021 tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

Askeri personel kadrosunda görev almak binlerce aday ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. sonuçlarının ardından gözler tercih tarihlerine çevrilmişti. Son olarak konuya yönelik Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri tarihleri belli oldu. Dün başlayan tercih işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağı, son gün tarihi ise sorgulanmaya başlandı. Buna göre; tercih işlemleri nasıl ve nereden yapılacak, ne zaman bitecek? İşte detaylar…

MSÜ tercihleri başladı! ÖSYM ile 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih işlemleri nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday tercih işlemleri 30 Nisan Cuma günü itibariyle başladı. Henüz tercih işlemlerini gerçekleştirmeyen vatandaşlar nasıl yapılır, son gün ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. MSÜ tercihlerinin personeltemin.msb.gov.tr üzerinden yapılacağı belirtildi. Başkanlığınca 4 Nisan tarihinde 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 30 Nisan-19 Mayıs tarihleri aralığında yapacaklar. Tüm adayların bu işlemi gerçekleştirmeleri gerekiyor. Peki MSÜ tercihleri nasıl ve nereden yapılır, ne zaman bitecek? İşte MSÜ tercih işlemleri ve tarihleri!

MSÜ tercihleri başladı! ÖSYM ile 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih işlemleri nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MSÜ tercihleri son günlerde milyonlarca vatandaşın gündeminde bulunuyor. Son olarak 30 Nisan'da başlayan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih işlemleri devam ederken MSÜ tercihleri personeltemin.msb.gov.tr üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 30 Nisan-19 Mayıs yapabilecek.

MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ TERCİHLERİ BAŞLADI!

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih işlemleri (2021-MSÜ) bugün başlamış olup 19 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

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MSÜ tercihleri başladı! ÖSYM ile 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih işlemleri nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.)

MSÜ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ tercihleri başladı! ÖSYM ile 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih işlemleri nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

Harp Okulları için 2021-YKS Sayısal, Eşit Ağırlıkve Sözel'den Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90'ını almış olmak şartıylakendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5'i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5'lik kontenjanın dışında tutulurlar.

HESAPLAMALAR NASIL YAPILIR?

Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir. Şehit ve gazi çocuklarından 2021-MSÜ sınavında belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının" %90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.

MSÜ tercihleri başladı! ÖSYM ile 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih işlemleri nasıl yapılır, ne zaman bitecek?

Hava Harp Okulu'nu (HHO) tercih edecek adayların dikkatine!

Hava Harp Okulu için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. Hava Harp Okulunu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar Hava Harp Okulu için aday olamayacaklardır.

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih edecek adayların dikkatine!

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih eden adaylardan çağrı kontenjanına girenler mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.

Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Liseleri programlarından mezun olacak/olan adaylar, MSÜ sınav puanına bakılmaksızın (puanı hesaplanan adaylardan) öncelikli olarak sınavlara çağrılacaktır.

Diğer Lise ve Dengi Okullardan mezun olacak/olan adaylar arasından 1'inci tercihi Bando Asb. Meslek Yüksekokulu olan adaylar en yüksek puan türüne göre sıralanarak kalan kontenjan miktarı kadar aday sınavlara çağrılacaktır. Harp okulları veya diğer Astsubay Meslek Yüksekokulları için çağrıya hak kazanan adaylar, tercihleri arasında Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu yer alıyor ise tercih sırasına bakılmaksızın Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na alınırlar.

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