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Haberler Yaşam MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? MSÜ 2022 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 14.04.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 09:21

MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? MSÜ 2022 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte, MSÜ taban puanları, kontenjanları ve MSÜ tercihleri ile ilgili araştırmalarda hız kazandı. Sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar, MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor sorusu ile birlikte, MSÜ 2022 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı sorularına yanıt arıyor. Hatırlanacağı üzere Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmişti. MSÜ sonuçları ise 14 Nisan Perşembe günü açıklandı. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? MSÜ 2022 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? MSÜ 2022 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor sorusu MSÜ sınav sonuçlarının bugün açıklanması ile birlikte araştırma konusu oldu. 27 Mart tarihinde sınava katılım sağlayan adaylar, bugün ÖSYM AİS üzerinden yapacakları sorgulamalar ile MSÜ sonuçlarını öğrenebiliyor. ÖSYM 2022 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecekler. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? MSÜ 2022 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

14 Nisan bugün, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından tercih tarihleri merak edilmeye başlandı.

İşte MSÜ tercih tarihi;

MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? MSÜ 2022 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

MSÜ SINAV SONUÇLARI ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLANDI!

27 Mart tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından ÖSYM, MSÜ sınav sonuçlarını açıkladı. Sınav sonuçları ÖSYM AİS giriş ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI ÖSYM ÜZERİNDEN SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor?

İşte yanıtı;

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MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? MSÜ 2022 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? MSÜ 2022 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

2022-MSÜ'ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? MSÜ 2022 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı. Açıklandıktan hemen sonra haberimizde olacak.

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