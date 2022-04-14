Haberler Yaşam MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? MSÜ 2022 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 14.04.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 09:21

MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? MSÜ 2022 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte, MSÜ taban puanları, kontenjanları ve MSÜ tercihleri ile ilgili araştırmalarda hız kazandı. Sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar, MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor sorusu ile birlikte, MSÜ 2022 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı sorularına yanıt arıyor. Hatırlanacağı üzere Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmişti. MSÜ sonuçları ise 14 Nisan Perşembe günü açıklandı. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? MSÜ 2022 taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?