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Haberler Yaşam MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman, bitti mi? ÖSYM ile 2022 MSÜ tercihleri nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 06.05.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 07:35

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman, bitti mi? ÖSYM ile 2022 MSÜ tercihleri nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi 2022 MSÜ tercihleri devam ediyor. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı MSÜ sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı ve tercih işlemleri başladı. Belli tarihler aralığında gerçekleşen tercihler 18 Nisan 2022 tarihinde başladı. Mayıs ayı içerisinde sona erecek tercihler için 'MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?' sorusu yanıt arıyor. ÖSYM işbirliği ile gerçekleşen MSÜ tercihlerinde son tarih belli oldu. Peki, 2022 MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ tercih son gün…

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman, bitti mi? ÖSYM ile 2022 MSÜ tercihleri nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih son tarih için sorgulamalar başladı. Geçtiğimiz günlerde erişime açılan sınav sonuçları ardından tercih işlemleri sürüyor. Nisan ayı ortasında başlayan tercihler mayıs ayında son bulacak ve ardından MSÜ tercih sonuçları beklenecek. ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi tercihleri için 'MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, 2022 MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM MSÜ tercih tarihleri…

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman, bitti mi? ÖSYM ile 2022 MSÜ tercihleri nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Savunma Üniversitesi ve ÖSYM işbirliğinde gerçekleştirilen 2022 MSÜ tercihleri 18 Nisan 2022 tarihinde başladı. Üniversiteden gelen açıklama şöyle oldu:

"Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde icra edilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) katılan ve 2022-YKS başvurusu bulunan adaylar Tercih yapabilecektir."

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MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman, bitti mi? ÖSYM ile 2022 MSÜ tercihleri nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?

27 Mart 2022 tarihinde yapılan MSÜ sınavı sonuçları adaylarla paylaşıldı ve hak kazanan adayların tercih yapması bekleniyor.

MSÜ tercihleri 13 Mayıs 2022 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek. Askeri öğrenci adaylarının bu saate kadar tercih işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. İşlemlerini yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacak.

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman, bitti mi? ÖSYM ile 2022 MSÜ tercihleri nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ 2022 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları sürerken tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı. Tercih işlemleri ardından iki hafta içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor.