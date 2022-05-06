Milli Savunma Üniversitesi 2022 MSÜ tercihleri devam ediyor. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı MSÜ sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı ve tercih işlemleri başladı. Belli tarihler aralığında gerçekleşen tercihler 18 Nisan 2022 tarihinde başladı. Mayıs ayı içerisinde sona erecek tercihler için 'MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?' sorusu yanıt arıyor. ÖSYM işbirliği ile gerçekleşen MSÜ tercihlerinde son tarih belli oldu. Peki, 2022 MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ tercih son gün…