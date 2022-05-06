Haberler Yaşam MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman, bitti mi? ÖSYM ile 2022 MSÜ tercihleri nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 06.05.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 07:35

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman, bitti mi? ÖSYM ile 2022 MSÜ tercihleri nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi 2022 MSÜ tercihleri devam ediyor. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı MSÜ sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı ve tercih işlemleri başladı. Belli tarihler aralığında gerçekleşen tercihler 18 Nisan 2022 tarihinde başladı. Mayıs ayı içerisinde sona erecek tercihler için 'MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?' sorusu yanıt arıyor. ÖSYM işbirliği ile gerçekleşen MSÜ tercihlerinde son tarih belli oldu. Peki, 2022 MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ tercih son gün…