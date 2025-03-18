Haberler
Yaşam
MSÜ'ye kaç kişi girdi, sınava kaç kişi başvurdu? İşte, 2025 MSÜ sınavı katılım sayısı!
Giriş Tarihi: 18.03.2025 08:48
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
08:50
2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava katılan aday sayısı ve Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarının kontenjanları, askeri öğrenci olma hayali kuran gençler tarafından merak ediliyor. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'na yerleşme hedefi olan adaylar ise arama motorlarında "2025 MSÜ sınavına kaç kişi girdi, başvuru sayısı kaç?" sorularına yanıt arıyor. İşte, MSÜ sınavı katılım sayısına dair ayrıntılar...