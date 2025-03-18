MSÜ’ye kaç kişi girdi, sınava kaç kişi başvurdu? İşte, 2025 MSÜ sınavı katılım sayısı!

MSÜ sınavına katılım verilerini merak eden adaylar, sonraki aşamalara yönelik stratejilerini belirlemek için bu bilgileri yakından takip ediyor. Sınava kaç kişinin başvurduğu ve kaç kişinin sınava girdiği, adayların başarı durumlarını değerlendirebilmeleri açısından önemli bir kriter haline geliyor. Peki, bu yıl MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu ve kaç kişi sınava katıldı? İşte, 2025 MSÜ sınavı katılım sayısı...