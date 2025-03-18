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Haberler Yaşam MSÜ'ye kaç kişi girdi, sınava kaç kişi başvurdu? İşte, 2025 MSÜ sınavı katılım sayısı!
Giriş Tarihi: 18.03.2025 08:48 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 08:50

MSÜ'ye kaç kişi girdi, sınava kaç kişi başvurdu? İşte, 2025 MSÜ sınavı katılım sayısı!

2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava katılan aday sayısı ve Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarının kontenjanları, askeri öğrenci olma hayali kuran gençler tarafından merak ediliyor. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'na yerleşme hedefi olan adaylar ise arama motorlarında "2025 MSÜ sınavına kaç kişi girdi, başvuru sayısı kaç?" sorularına yanıt arıyor. İşte, MSÜ sınavı katılım sayısına dair ayrıntılar...

MSÜ’ye kaç kişi girdi, sınava kaç kişi başvurdu? İşte, 2025 MSÜ sınavı katılım sayısı!

MSÜ sınavına katılım verilerini merak eden adaylar, sonraki aşamalara yönelik stratejilerini belirlemek için bu bilgileri yakından takip ediyor. Sınava kaç kişinin başvurduğu ve kaç kişinin sınava girdiği, adayların başarı durumlarını değerlendirebilmeleri açısından önemli bir kriter haline geliyor. Peki, bu yıl MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu ve kaç kişi sınava katıldı? İşte, 2025 MSÜ sınavı katılım sayısı...

MSÜ’ye kaç kişi girdi, sınava kaç kişi başvurdu? İşte, 2025 MSÜ sınavı katılım sayısı!

2025 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ilişkin başvuru verilerini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki 81 ilde düzenlenecek sınava toplamda 670 bin 718 aday başvurdu. Sınavın, bin 658 bina ve 30 bin 489 salonda gerçekleştirileceği bildirildi. Adaylar, askeri öğrenci olabilmek için bu zorlu sınavda ter dökecek.

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MSÜ’ye kaç kişi girdi, sınava kaç kişi başvurdu? İşte, 2025 MSÜ sınavı katılım sayısı!

2025 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Bu sene düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) için katılım sayısı, başvuruda bulununan ve sınava giren adayların sonuçlarının erişime açılmasının ardından belli olacak.

MSÜ’ye kaç kişi girdi, sınava kaç kişi başvurdu? İşte, 2025 MSÜ sınavı katılım sayısı!

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçları, 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.

MSÜ’ye kaç kişi girdi, sınava kaç kişi başvurdu? İşte, 2025 MSÜ sınavı katılım sayısı!

ÖSYM BAŞKANI DUYURDU!

Açıklamada ifadelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-MSÜ sınavının 108 sınav merkezinde uygulandığını, bu yıl oluşan aday ihtiyaçları doğrultusunda sınav merkezi sayısının 133'e çıkarıldığını bildirdi.

Ersoy, 2025-MSÜ sınavına başvuranların 357 bin 359'unun kadın, 313 bin 359'unun erkek adaylardan oluştuğunu, en fazla başvurunun ise 103 bin 234 aday ile İstanbul'dan gerçekleştiği bilgisini verdi.