MTV hesaplama tablosu 2022: Yaş ve motor hacmine göre MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ne kadar, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren 2022 MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) netleşti. Araç sahipleri, araçları için ne kadar ödeme yapacaklarını merak ediyor. Yeni senenin ilk günüyle ile birlikte arama motorlarında yanıtı en çok araştırılardan sorulardan bir tanesi de "Yaş aralıkları ve motor hacmine göre 2022 MTV ne kadar, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?" sorusu oldu. İşte yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi fiyat tablosu ile 1.0, 1.3, 1.6, 2.0 motor silindir hacmi araçların yaş aralıklarına göre 2022 MTV hesaplama tablosu...