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Haberler Yaşam MTV hesaplama tablosu 2022: Yaş ve motor hacmine göre MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ne kadar, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 02.01.2022 00:10 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 00:32

MTV hesaplama tablosu 2022: Yaş ve motor hacmine göre MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ne kadar, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren 2022 MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) netleşti. Araç sahipleri, araçları için ne kadar ödeme yapacaklarını merak ediyor. Yeni senenin ilk günüyle ile birlikte arama motorlarında yanıtı en çok araştırılardan sorulardan bir tanesi de "Yaş aralıkları ve motor hacmine göre 2022 MTV ne kadar, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?" sorusu oldu. İşte yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi fiyat tablosu ile 1.0, 1.3, 1.6, 2.0 motor silindir hacmi araçların yaş aralıklarına göre 2022 MTV hesaplama tablosu...

MTV hesaplama tablosu 2022: Yaş ve motor hacmine göre MTV ne kadar, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?

Milyonlarca araç sahibi, %25 olarak belirlenen miktar neticesinde güncel MTV hesaplama tablosunu öğrenmek istiyor. Yeni tabloyla beraber motor hacmi ve yaş aralığı değişkenlerine göre hangi aracın kaç TL Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi yapacağı öğrenilebilecek. Bu noktada ise "2022 MTV hesaplama tablosu ile Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 Yeni MTV hesaplama tablosu ve detaylar...

MTV hesaplama tablosu 2022: Yaş ve motor hacmine göre MTV ne kadar, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Kararı'nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir." Karar 01/01/ 2022 tarihinde yürütüleceği belirtildi. Kararın Hazine ve Maliye Bakanlığını yürütülecek.

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MTV hesaplama tablosu 2022: Yaş ve motor hacmine göre MTV ne kadar, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?

HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK? İŞTE O TABLO

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

2021 MTV: 1051 lira

2022 MTV: 1313 Lira

1301-1600 cc

2021 MTV: 796 Lira

2022 MTV: 995 Lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

1601-1800 cc

2021 MTV: 1488 lira

2022 MTV: 1860 Lira

1801-2000 cc

2021 MTV: 2306 lira

2022 MTV: 2882 Lira

MTV hesaplama tablosu 2022: Yaş ve motor hacmine göre MTV ne kadar, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?

1301-1600 cc

2021 MTV: 1830 lira

2022 MTV: 2288 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

1601-1800 cc

2021 MTV: 3234 lira

2022 MTV: 4043 Lira

MTV hesaplama tablosu 2022: Yaş ve motor hacmine göre MTV ne kadar, kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

0-1300 cc

2021 MTV: 733 lira

2022 MTV: 916 Lira

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