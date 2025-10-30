Mudanya Ateşkes Antlaşması Tarihi - Mudanya Ateşkes Antlaşması Hangi Şehirde ve Kimler Arasında İmzalanmıştır?

MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI'NIN MADDELERİ
Antlaşmanın öne çıkan hükümleri şunlardır:
Türk–Yunan savaşı, ateşkes yürürlüğe girdiği andan itibaren sona erecektir.
Doğu Trakya, Meriç Nehri'ne kadar boşaltılarak TBMM'ye teslim edilecektir.
Barış sağlanana kadar olası karışıklıkları önlemek amacıyla, Meriç'in sağ kıyısına İtilaf güçleri konuşlandırılacaktır.
Yunanlar, Doğu Trakya'dan çekilmeye başlayacak ve süreç 15 gün içinde tamamlanacaktır.
TBMM'ye devredilen bölgelerin güvenliği için 8.000 kişilik jandarma gücü görevlendirilecektir.
Barış antlaşması yapılana kadar TBMM askerleri Doğu Trakya'ya geçmeyecektir.
TBMM birlikleri, barış konferansına kadar Çanakkale ve Kocaeli bölgelerinde belirlenen hattı koruyacaktır.
İtilaf Devletleri, barış imzalanana kadar mevcut konumlarını koruyacaktır.
Ateşkes, 15 Ekim gecesi yürürlüğe girecektir.
Yunan hükümeti, beklediği uluslararası desteği bulamayınca 14 Ekim'de ateşkesi kabul etmek zorunda kalmış ve TBMM, Refet Paşa aracılığıyla Doğu Trakya'yı teslim almıştır.