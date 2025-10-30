Mudanya Ateşkes Antlaşması Tarihi - Mudanya Ateşkes Antlaşması Hangi Şehirde ve Kimler Arasında İmzalanmıştır?

Osmanlı İmparatorluğu tarihinde birçok önemli antlaşma yer vermiştir. Bunlardan biri de bir dönemin sonunu simgeleyen Mudanya Ateşkes Antlaşması'dır. Tarihî kaynaklarda Mudanya Mütarekesi olarak da geçen bu anlaşma, Türk Kurtuluş Savaşı'nın sona erdiğini ilan eden önemli bir belgedir. Peki, Mudanya Ateşkes Antlaşması nedir, ne zaman imzalanmıştır ve maddeleri nelerdir?