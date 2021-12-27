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Haberler Yaşam Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile bugünkü Müge Anlı yeni bölüm izle 27 Aralık 2021 Pazartesi
Giriş Tarihi: 27.12.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 10:34

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile bugünkü Müge Anlı yeni bölüm izle 27 Aralık 2021 Pazartesi

Müge Anlı canlı izle ekranı, gündüz kuşağının en beğenilen programını izleyenler tarafından araştırılıyor. Her bölümüyle reyting rekorları kıran, bilinmezlerin çözüme kavuşturulduğu program haftanın ilk bölümüyle ekrana geliyor. ATV canlı yayın ekranı ile bugünkü Müge Anlı yeni bölüm izle! İşte 27 Aralık 2021 Pazartesi Müge Anlı İle Tatlı Sert yeni bölüm izle!

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile bugünkü Müge Anlı yeni bölüm izle 27 Aralık 2021 Pazartesi

Müge Anlı İle Tatlı Sert yeni bölümü hafta içi her gün saat 10:00'da ekrana geliyor. Programın yeni bölümünü canlı olarak internetten takip etmek isteyenler, ATV canlı yayın ekranı üzerinden Müge Anlı canlı izle sayfasını araştırıyor. Bugünkü bölümü izleme sayfası ile 27 Aralık 2021 Pazartesi Müge Anlı yeni bölüm izle!

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile bugünkü Müge Anlı yeni bölüm izle 27 Aralık 2021 Pazartesi

MÜGE ANLI CANLI İZLE 27 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Müge Anlı İle Tatlı Sert yeni bölümü canlı izlemek için aşağıdaki linke gidebilirsiniz;

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Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile bugünkü Müge Anlı yeni bölüm izle 27 Aralık 2021 Pazartesi

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Müge Anlı canlı izle: ATV canlı yayın ekranı ile bugünkü Müge Anlı yeni bölüm izle 27 Aralık 2021 Pazartesi

MÜGE ANLI SON BÖLÜM ÖZETİ

İki kardeş, yıllar sonra hasret giderdi. Turan Bey her şeyin zaman gelince yerini bulacağını dile getirip Müge Anlı'ya dünyalar kadar hem çocuğunu bulduğu hem torununa kavuşturduğu için teşekkür etti. Program sonrası abi kardeş yemeğe gitti ve yemekte Ceyhun Bey ailenin bir ferdine daha kavuştuğunu, daha sık görüşeceklerini söyledi. Ozan abisi ve yengesini kendi evine çağırdı ve Ozan'ın evine gidildi. 19 yaşındaki İslam Kadir'den 10 gündür haber yok. Safiye Hanım kardeşinin org çaldığını, müzisyen olduğunu, hem okuduğunu hem de harçlık için düğünlerde çalıştığını söyledi. Safiye Hanım, dün Hasan diye birisinin aradığını, kardeşiniz benim yanımda çalışıyordu ablan seni arıyor deyince kaçıp gitti dediğini aktardı. Yuva kurma hayali kabusa döndü. 250 Bin liralık evinden oldu. Yurdagül Hanım, Ulaş Bey'in kendisinden 2 yaş küçük olduğunu, kardeşi için hastaneye gittiğini, orada kendisini Ulaş Bey'in ablasının gördüğünü, kardeşim ile seni tanıştırmak istiyorum dediğini, numarasını verdiğini, kendisinde de cahillik olduğunu söyledi. Yurdagül Hanım, 1 buçuk ay Ulaş Bey ile görüştüğünü, kendisinin "Ulaş benim borçlarım var, beni iyi bir işten çağırıyorlar" dediğini anlattı. Bekir Okudur'un dolandırıcılık iddiası... İzmir'de yalnız yaşayan 36 yaşındaki Bekir Bey, Ece isimli kişi ile eski iş arkadaşı aracılığı ile tanıştığını, 200.000 TL gittiğini, anaokulu için ilk başta ufak bir miktar verdiğini, sonra ablam ile tefecilerin eline düştüm dediğini, kendisinden başka kişilerin de dolandırıldığını düşündüğünü, Ece Hanım'ın evlerinin köşedeki bakkala bile 70.000 TL borcu olduğunu söyledi.

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