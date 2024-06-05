Haberler
Yaşam
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Mehmet Ali Özdemir cinayetinde çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
19:12
Müge Anlı, Hatay'da kaybolan Mehmet Ali Özdemir'i programa taşıdı. 25 Aralık'ta kaybolan ve 21 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Mehmet Ali Özdemir'in cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Hatta katiller, cesedin yabani hayvanlar tarafından yenmesi için Özdemir'in yanına havuç ve elma bile bırakmıştı! Yürütülen soruşturmada, bir son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı, şüpheli tavırları ile dikkat çeken Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem hakkındaki detayı açıkladı…