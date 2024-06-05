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Haberler Yaşam Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Mehmet Ali Özdemir cinayetinde çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 19:12 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 19:12

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Mehmet Ali Özdemir cinayetinde çarpıcı gelişme!

Müge Anlı, Hatay'da kaybolan Mehmet Ali Özdemir'i programa taşıdı. 25 Aralık'ta kaybolan ve 21 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Mehmet Ali Özdemir'in cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Hatta katiller, cesedin yabani hayvanlar tarafından yenmesi için Özdemir'in yanına havuç ve elma bile bırakmıştı! Yürütülen soruşturmada, bir son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı, şüpheli tavırları ile dikkat çeken Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem hakkındaki detayı açıkladı…

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Mehmet Ali Özdemir cinayetinde çarpıcı gelişme!

Türkiye, Müge Anlı'da gündeme gelen Mehmet Ali Özdemir cinayeti ile sarsıldı. Hatay Antakya'da yaşayan Mehmet Ali Özdemir, 25 Aralık'ta kayıplara karışmıştı.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Mehmet Ali Özdemir cinayetinde çarpıcı gelişme!

Aracı, kapısı açık bir şekilde ve kanlar içinde bulunan Mehmet Ali Özdemir'in bulunması için ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı.

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Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Mehmet Ali Özdemir cinayetinde çarpıcı gelişme!

EŞİNE ESARET HAYATI YAŞATTI İDDİASI

Programda çelişkili açıklamaları ile dikkat çeken Meryem Özdemir, eşinin bulunması için çağrı yapmıştı.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Mehmet Ali Özdemir cinayetinde çarpıcı gelişme!

Kocasının olay günü ne yaptığını bilmediğini ifade eden 25 yaşındaki genç kadın, "Nereye gidiyorsun diye soramadan gitti" ifadelerini kullanmıştı. Mehmet Ali Özdemir'in, kardeşiyle arasının bozuk olduğu ve eşi Meryem Özdemir'e de esaret hayatı yaşattığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Mehmet Ali Özdemir cinayetinde çarpıcı gelişme!

CESEDİ 750 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Yapılan araştırmalar sonucunda Mehmet Ali Özdemir'in cansız bedenine aracının bulunduğu yerin 750 metre uzaklığında ulaşılmıştı.

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