Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Mehmet Ali Özdemir cinayetinde çarpıcı gelişme!

Kocasının olay günü ne yaptığını bilmediğini ifade eden 25 yaşındaki genç kadın, "Nereye gidiyorsun diye soramadan gitti" ifadelerini kullanmıştı. Mehmet Ali Özdemir'in, kardeşiyle arasının bozuk olduğu ve eşi Meryem Özdemir'e de esaret hayatı yaşattığına dair iddialar ortaya atılmıştı.