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Müge Anlı'da 5'li cinayet! Sevgi Demirci olayında flaş gelişme: Meğer dürümü de...
Giriş Tarihi: 25.05.2023 16:42
Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
16:42
Müge Anlı'da 5'li cinayet! Sevgi Demirci olayında flaş gelişme: Meğer dürümü de...
Milyonları şaşkına çeviren olay Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanmıştı. 38 yaşındaki Sevgi Demirci, 2 çocuğu ile birlikte 25 Ocak 2021 tarihinde sırra kadem bastı. Yakınları, genç kadın ve çocuklarını aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Korkunç gerçek geçtiğimiz gün canlı yayında ortaya çıktı. Sevgi Demirci ve çocuklarının cesedi toprağa gömülü halde bulundu. Tüyler ürperten olayda çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Meğer Sevgi Demirci'nin dürümü de...