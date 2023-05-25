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Haberler Yaşam Müge Anlı'da 5'li cinayet! Sevgi Demirci olayında flaş gelişme: Meğer dürümü de...
Giriş Tarihi: 25.05.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 16:42

Müge Anlı'da 5'li cinayet! Sevgi Demirci olayında flaş gelişme: Meğer dürümü de...

Milyonları şaşkına çeviren olay Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanmıştı. 38 yaşındaki Sevgi Demirci, 2 çocuğu ile birlikte 25 Ocak 2021 tarihinde sırra kadem bastı. Yakınları, genç kadın ve çocuklarını aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Korkunç gerçek geçtiğimiz gün canlı yayında ortaya çıktı. Sevgi Demirci ve çocuklarının cesedi toprağa gömülü halde bulundu. Tüyler ürperten olayda çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Meğer Sevgi Demirci'nin dürümü de...

Müge Anlı’da 5’li cinayet! Sevgi Demirci olayında flaş gelişme: Meğer dürümü de...

Milyonları şaşkına çeviren olay Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşandı. 38 yaşındaki Sevgi Demirci, 2 çocuğu ile birlikte sırra kadem basmıştı. Yakınları, genç kadın ve çocuklarının bulunması için Müge Anlı'ya geldi. İddialara göre Sevgi Demirci, eski eşinin yeğeni ile yasak aşk yaşamıştı.

Müge Anlı’da 5’li cinayet! Sevgi Demirci olayında flaş gelişme: Meğer dürümü de...

Müge Anlı, Sevgi Demirci ve 2 çocuğunu ararken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Demirci'nin ilişki yaşadığı iddia edilen eşinin amcasının oğlu Eroğan Polat ile eski eşi Mücahit Polat'ın da kayıp olduğu anlaşıldı. Sır çemberi büyümeye devam ederken şüphe okları Ünal Yurdakul'un üzerinde toplandı.

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Müge Anlı’da 5’li cinayet! Sevgi Demirci olayında flaş gelişme: Meğer dürümü de...

Dün İstanbul Silivri'de arama yapılan arazide, anne ve 2 çocuğuna ait olduğu düşünülen 3 cesede ulaşıldı. Cesetler, DNA testi için adli tıpa gönderilirken, itirafçı kuzen Yurdakul tüyler ürperten iddialarda bulunmuştu.

Müge Anlı’da 5’li cinayet! Sevgi Demirci olayında flaş gelişme: Meğer dürümü de...

Kan donduran olayda bugün de çarpıcı bir gelişme yaşandı. Canlı yayında konuşan Müge Anlı, 'Bu arada yeni bir bilgi daha vereyim. Sevgi Demirci'nin dünürü Durmuş Kartal da gözaltına alındı. Ayrıca aracı da incelemeye alındı. Böylelikle üçüncü gözaltı da gerçekleşmiş oldu. Aslında Zeynep onu da biliyordu' dedi.

Müge Anlı’da 5’li cinayet! Sevgi Demirci olayında flaş gelişme: Meğer dürümü de...

İddiaların üzerine konuşan Zeynep Hanım, 'Ben bunları bilmiyordum. Şu an duyuyorum' diyerek iddiaları yalanladı.

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