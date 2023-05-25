Müge Anlı’da 5’li cinayet! Sevgi Demirci olayında flaş gelişme: Meğer dürümü de...

Kan donduran olayda bugün de çarpıcı bir gelişme yaşandı. Canlı yayında konuşan Müge Anlı, 'Bu arada yeni bir bilgi daha vereyim. Sevgi Demirci'nin dünürü Durmuş Kartal da gözaltına alındı. Ayrıca aracı da incelemeye alındı. Böylelikle üçüncü gözaltı da gerçekleşmiş oldu. Aslında Zeynep onu da biliyordu' dedi.