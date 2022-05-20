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Haberler Yaşam Müge Anlı Muhammet Burhan cinayeti olayı çözüldü mü, katil eşi ve sevgilisi mi? Müge Anlı Muhammet Burhan cinayetinde sır perdesi!
Giriş Tarihi: 20.05.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 11:38

Müge Anlı Muhammet Burhan cinayeti olayı çözüldü mü, katil eşi ve sevgilisi mi? Müge Anlı Muhammet Burhan cinayetinde sır perdesi!

Müge Anlı'da konu edilen Muhammet Burhan cinayetinin sır perdesi aralanıyor. Amasya'da öldürülen 27 yaşındaki genç adamın arkadaşları ve eşi canlı yayında peş peşe şoke eden açıklamalarda bulundu. Öyle ki, cinayete kurban giden adamın eşinin sevgili olduğu ortaya çıktı. Hal böyle olunca oklar o isme çevrildi. Programın yakın takipçileri cinayetle ilgili olarak "Müge Anlı Muhammet Burhan olayı cinayeti çözüldü mü, katil kim, katili bulundu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Olayla ilgili olarak çeşitli iddialar izleyenleri şaşkına çevirirken özellikle öldürülen adamın eşi ve sevgilisi üzerinde duruluyor. Peki, Müge Anlı Muhammet Burhan olayı cinayeti çözüldü mü, katil kim, katili bulundu mu? İşte son durum ve detaylar...

Müge Anlı Muhammet Burhan cinayeti olayı çözüldü mü, katil eşi ve sevgilisi mi? Müge Anlı Muhammet Burhan cinayetinde sır perdesi!

Muhammet Burhan cinayeti olayı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelmeye devam ediyor. 2 çocuk babası 27 yaşındaki adamın eşinin sevgilisi ortaya çıkarken bu durum, cinayet şüphesini de arttırmıştı. Öte yandan "Müge Anlı Muhammet Burhan olayı cinayeti çözüldü mü, katil kim, katili bulundu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Görgü tanıkları cinayetin işlendiği saatlerde Selami'nin Muhammet Burhan ile olduğunu söylüyor. İşte korkunç cinayetin perde arkasına dair detaylar...

Müge Anlı Muhammet Burhan cinayeti olayı çözüldü mü, katil eşi ve sevgilisi mi? Müge Anlı Muhammet Burhan cinayetinde sır perdesi!

MUHAMMET BURHAN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Amasya Aksalur köyünde 16 Ağustos 2021 tarihinde öldürülen 27 yaşındaki iki çocuk babası Muhammet Burhan cinayetinde düğüm çözülüyor. Cinayeti ele alan Müge Anlı, öldürülen Muhammet Burhan'ın eşi ile itiraf konuşması yaptı. Canlı yayında gözyaşları içinde Müge Anlı ile baş başa konuşmak isteyen Fatma Burhan, "Tutuklansın istiyorum" diyerek yasak aşkı Selami Şen'i işaret etti!

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Müge Anlı Muhammet Burhan cinayeti olayı çözüldü mü, katil eşi ve sevgilisi mi? Müge Anlı Muhammet Burhan cinayetinde sır perdesi!

Muhammet Burhan'ın akrabaları ve arkadaşları bu cinayetin çözülmesi için günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oluyor.

Müge Anlı Muhammet Burhan cinayeti olayı çözüldü mü, katil eşi ve sevgilisi mi? Müge Anlı Muhammet Burhan cinayetinde sır perdesi!

Cinayeti ele alan Müge Anlı, öldürülen Muhammet Burhan'ın eşi ile itiraf konuşması yaptı.

Canlı yayında gözyaşları içinde Müge Anlı ile baş başa konuşmak isteyen Fatma Burhan, "Tutuklansın istiyorum" diyerek yasak aşkı Selami Şen'i işaret etti!

Müge Anlı Muhammet Burhan cinayeti olayı çözüldü mü, katil eşi ve sevgilisi mi? Müge Anlı Muhammet Burhan cinayetinde sır perdesi!

Öldürülen Muhammet Burhan'ın eşi Fatma Burhan'ın, eşi ölmeden 2 ay önce ilişkisini bitirdiğini söylediği Selami Şen, bir süredir şüphelerin odağında yer alıyor. Şüphelerin sebebi ise Müge Anlı'ya konuşan görgü tanıklarının Selami Şen'i olay günü, olay yerine yakın yerde görmüş olmaları...

Muhammet Burhan'ın eşi Fatma Burhan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

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