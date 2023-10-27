Müge Anlı Nevrigül olayı nedir? Sır perdesi aralanıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Nevrigül’ü kim öldürdü, katili kim, kardeşi Nazmiye Tutaner ne saklıyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen Nevrigül Alan cinayeti hakkında araştırmalar devam ediyor. Aylardır kayıp olan Alan için son dakika gelişmeleri canlı yayında belli olurken, Nevrigül'ü kim öldürdü, katili kim soruları yanıt aramaya devam ediyor. Konuyla alakalı yeni bilgiler belli olurken, 46 gündür kendisinden bir türlü haber alınamayan evli ve 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'a dair acı haber geldi. Peki, Nevrigül Alan kimdir, öldü mü? Müge Anlı Nevrigül olayı nedir, öldü mü? İşte, konu hakkında detaylar