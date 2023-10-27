Müge Anlı Nevrigül olayı nedir? Sır perdesi aralanıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Nevrigül’ü kim öldürdü, katili kim, kardeşi Nazmiye Tutaner ne saklıyor?

Genç kadının cesedi bir zeytinlik bahçaesinde ağaca asılı olarak bulundu. Cesedi bulan zeytinlik çalışanı, polise haber verdi. Yapılan ilk incelemelerde bulunan cesedin, Nevrigül Alan'a ait olduğu tespit edildi.

Yapılan bir diğer incelemelerde cesedin 3 haftalık olduğu belirtildi. Genç kadın için intihar mı etti yoksa öldürüldü mü sorusu yanıt ararken, Müge Anlı " Genç kadının üzerinde, ters giydirilmiş bir t-shirt ve kadına oldukça büyük olan bir pantolon alduğunu" söyledi.

İznik ilçesinde bulunan çocuğunu almak için evden ayrıldığı iddia edilen 22 yaşındaki genç kadının cansız bedeni, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye gelen Savcı, olay yerinde incelemeler yaptı. Genç kadının cesedi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.