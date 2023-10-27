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Haberler Yaşam Müge Anlı Nevrigül olayı nedir? Sır perdesi aralanıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Nevrigül'ü kim öldürdü, katili kim, kardeşi Nazmiye Tutaner ne saklıyor?
Giriş Tarihi: 27.10.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 10:09

Müge Anlı Nevrigül olayı nedir? Sır perdesi aralanıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Nevrigül'ü kim öldürdü, katili kim, kardeşi Nazmiye Tutaner ne saklıyor?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen Nevrigül Alan cinayeti hakkında araştırmalar devam ediyor. Aylardır kayıp olan Alan için son dakika gelişmeleri canlı yayında belli olurken, Nevrigül'ü kim öldürdü, katili kim soruları yanıt aramaya devam ediyor. Konuyla alakalı yeni bilgiler belli olurken, 46 gündür kendisinden bir türlü haber alınamayan evli ve 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'a dair acı haber geldi. Peki, Nevrigül Alan kimdir, öldü mü? Müge Anlı Nevrigül olayı nedir, öldü mü? İşte, konu hakkında detaylar

Müge Anlı Nevrigül olayı nedir? Sır perdesi aralanıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Nevrigül’ü kim öldürdü, katili kim, kardeşi Nazmiye Tutaner ne saklıyor?

Müge Anlı Nevrigül olayı nedir, kim öldürdü sorusu gündemdeki yerini aldı. Genç kadının cesedi Bursa'da bir zeytinlikte bulunurken, olaya dair sır perdesi açılmaya devam ediyor. İşte, Müge Anlı Nevrigül olayı hakkında son gelişmeler

Müge Anlı Nevrigül olayı nedir? Sır perdesi aralanıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Nevrigül’ü kim öldürdü, katili kim, kardeşi Nazmiye Tutaner ne saklıyor?

MÜGE ANLI'DA GÜNLERDİR KONUŞULAN NEVRİGÜL ALAN OLAY ÇÖZÜLDÜ!

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında kayıp olarak aranan Nevrigül Alan ile ilgili detaylar izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Ailesinin, kızının canından endişe ettiklerini söyleyen aile üyeleri bugün gelen acı haberle sarsıldı.

Genç kadının cesedi Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik bahçesinde bulundu.

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Müge Anlı Nevrigül olayı nedir? Sır perdesi aralanıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Nevrigül’ü kim öldürdü, katili kim, kardeşi Nazmiye Tutaner ne saklıyor?

Genç kadının cesedi bir zeytinlik bahçaesinde ağaca asılı olarak bulundu. Cesedi bulan zeytinlik çalışanı, polise haber verdi. Yapılan ilk incelemelerde bulunan cesedin, Nevrigül Alan'a ait olduğu tespit edildi.

Yapılan bir diğer incelemelerde cesedin 3 haftalık olduğu belirtildi. Genç kadın için intihar mı etti yoksa öldürüldü mü sorusu yanıt ararken, Müge Anlı " Genç kadının üzerinde, ters giydirilmiş bir t-shirt ve kadına oldukça büyük olan bir pantolon alduğunu" söyledi.

İznik ilçesinde bulunan çocuğunu almak için evden ayrıldığı iddia edilen 22 yaşındaki genç kadının cansız bedeni, incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye gelen Savcı, olay yerinde incelemeler yaptı. Genç kadının cesedi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Müge Anlı Nevrigül olayı nedir? Sır perdesi aralanıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Nevrigül’ü kim öldürdü, katili kim, kardeşi Nazmiye Tutaner ne saklıyor?

Nevrigül'e ait olduğu iddia edilen terlikler olay yerine yakın bir yerde parçalanmış halede buludu. Aile bulunan pembe terliklerin Nevrigül'e ait olduğunu doğruladı. Ancak Nevrigül'ü son kez gören komşu ise ayağında spor ayakkabı gördüğü konusunda emin olduğunu söyledi.

Ailesinin Nevrigül Alan'a ait olduğunu iddia ettiği terlikler, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aile, terliklerin Nevrigül kaybolduktan sonra evden alındığını iddia etti.

Müge Anlı Nevrigül olayı nedir? Sır perdesi aralanıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Nevrigül’ü kim öldürdü, katili kim, kardeşi Nazmiye Tutaner ne saklıyor?

Öte yandan Nazmiye, çarpıcı bir açıklamada bulunarak, cinayet şüphelisi olarak Fatih isimli bir kişiyi işaret etti. Fatih, yayına bağlanarak, kendisinin Barış'ın iş yerinden arkadaşı olduğunu söyledi. İddialara şaşırdığını söyleyen Fatih, " Ablası ile abi kardeş gibiydik. Beni oturmaya çağrıyordu ancak gidemiyordum. Çünkü yoğun çalışıyorum" dedi.

Öte yandan Müge Anlı şoke edici bir gerçeği daha paylaştı. Nevrigül'ün eskiden Nazmiye'nin erkek arkadaşı barış ile sevgili olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı Nazmiye'ye sen bu yüzden mi ablanı kıskandın sorusunu yöneltti.

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