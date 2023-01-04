Müge Anlı Sapık Sinan olayı bir süredir ülke gündemini meşgul ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süredir Arife Gökçe'nin şüpheli kaybı işleniyor. İddiaya göre; 64 yaşındaki 5 çocuk annesi Arife Gökçe evinde tavuk pişirirken kayboldu. Arama çalışmaları sürerken Sinan Sardoğan'ın yaşlı kadına cinsel tacizde bulunduğu ve cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Sardoğan'ın programa çıkması üzerine pek çok kadın canlı yayına bağlanarak Sardoğan'ın sapık olduğunu belirtti. Peki, Müge Anlı Sapık Sinan olayı nedir, ne oldu? Müge Anlı Sinan Sardoğan kimdir, tutuklandı mı, Arife Gökçe'ye ne yaptı? İşte detaylar.