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Giriş Tarihi: 04.01.2023 16:58 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 16:58

Müge Anlı Sapık Sinan olayı nedir, ne oldu? Müge Anlı Sinan Sardoğan kimdir, tutuklandı mı, Arife Gökçe’ye ne yaptı?

Müge Anlı Sapık Sinan olayı bir süredir ülke gündemini meşgul ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir süredir Arife Gökçe'nin şüpheli kaybı işleniyor. İddiaya göre; 64 yaşındaki 5 çocuk annesi Arife Gökçe evinde tavuk pişirirken kayboldu. Arama çalışmaları sürerken Sinan Sardoğan'ın yaşlı kadına cinsel tacizde bulunduğu ve cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Sardoğan'ın programa çıkması üzerine pek çok kadın canlı yayına bağlanarak Sardoğan'ın sapık olduğunu belirtti. Peki, Müge Anlı Sapık Sinan olayı nedir, ne oldu? Müge Anlı Sinan Sardoğan kimdir, tutuklandı mı, Arife Gökçe'ye ne yaptı? İşte detaylar.

Müge Anlı Sapık Sinan olayı nedir, ne oldu? Müge Anlı Sinan Sardoğan kimdir, tutuklandı mı, Arife Gökçe’ye ne yaptı?

Müge Anlı Sapık Sinan olayı ile ilgili detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaklaşık bir aydır Arife Gökçe'nin şüpheli kaybı işleniyor. Gökçe'nin kaybıyla ilgili şüphelerin odağında ise köylüsü Sinan Sardoğan yer alıyor. Sinan Sardoğan hakkında ortaya atılan Yaşlı kadınlara taciz" iddiaları ise izleyicileri şoke etti. Yaşlı kadınlara cinsel tacizde bulunan Sinan Sardoğan hakkında nasıl bir yasal süreç izleneceği merak ediliyor. Peki, Müge Anlı Sapık Sinan olayı nedir, ne oldu? Müge Anlı Sinan Sardoğan kimdir, tutuklandı mı, Arife Gökçe'ye ne yaptı? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programına damga vuran Sapık Sinan olayı son durum gelişmeleri...

Müge Anlı Sapık Sinan olayı nedir, ne oldu? Müge Anlı Sinan Sardoğan kimdir, tutuklandı mı, Arife Gökçe’ye ne yaptı?

MÜGE ANLI SAPIK SİNAN OLAYI NEDİR, NE OLDU?

ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Arife Gökçe ve Sinan Sardoğan olayı, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Tokat yaklaşık bir aydır kayıp olan Arife Gökçe'yi arıyor. 64 yaşındaki Arife Gökçe, evinde tavuk pişirirken kayıplara karıştı.

Arife Gökçe'nin kayıp vakası araştırılırken, köylüsü Sinan'ın yaşlı kadına cinsel tacizde bulunduğu ve sürekli cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Canlı yayına bağlanan Kemal Karaaslan'ın Sinan'la ilgili ifşaları ise herkesi sarstı.

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Müge Anlı Sapık Sinan olayı nedir, ne oldu? Müge Anlı Sinan Sardoğan kimdir, tutuklandı mı, Arife Gökçe’ye ne yaptı?

ARİFE GÖKÇE'YE NE OLDU, BULUNDU MU?

5 çocuğu ve 12 torunu olan Arife Gökçe, oğlunun sınıf arkadaşı olan ve kendisine Arife anne diyen Sinan Sardoğan isimli tacizcisinin hedefi oldu.

64 yaşındaki Arife Gökçe, yaklaşık bir ay önce evinde eşi için tavuk pişirirken kayıplara karıştı. Eşi ve çocukları Arife Gökçe'yi her yerde aradı ama izine rastlayamadı.

Jandarma devreye girdi ve tüm köyde arama yapıldı ancak Arife Gökçe bulunamadı. Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili soruşturma derinleştirilince Sinan Sardoğan tarafından cinsel taciz mesajlarına maruz kaldığı ortaya çıktı.

Müge Anlı Sapık Sinan olayı nedir, ne oldu? Müge Anlı Sinan Sardoğan kimdir, tutuklandı mı, Arife Gökçe’ye ne yaptı?

SAPIK SİNAN'DAN İTİRAF VE TECAVÜZ İDDİASI

Sapık mesajları ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Müge Anlı'nın geçtiğimiz hafta pazartesi günü yaptığı yayının finalinde itiraflarda bulundu.

İddiasına göre o gün akrabası olan Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan ile Arife Gökçe'nin evine gittiler. Kadir "Arife yenge bir dışarı gelir misin' diye seslendi ve yaşlı kadın kapıya çıkınca ensesine odunla vurup bayılttı. Kadını kucaklayan Kadir, Mustafa Karaaslan'ın arabasına bindirip kaçırdı.

Müge Anlı Sapık Sinan olayı nedir, ne oldu? Müge Anlı Sinan Sardoğan kimdir, tutuklandı mı, Arife Gökçe’ye ne yaptı?

TECAVÜZ İDDİASINI İNKAR ETTİ

Sinan Sardoğan o gün hiç görmediğini söylediği Arife Gökçe'nin kaçırıldığını iddia edince Müge Anlı onunla kamera arkasında konuştu.

Sinan Sardoğan'ın kayıt dışı yaptığı o konuşmada, Kadir ve Mustafa'nın kaçırdıkları Arife Gökçe'ye tecavüz ettiklerini söyledi. Sinan Sardoğan kendisinin onlarla gitmediğini ve kadına tecavüz etmediğini iddia etti.

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