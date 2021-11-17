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Haberler Yaşam Müge Anlı’da aranan yörük kızı Müslüme olayında son dakika! Bu obruktan ceset çıkmış! Analize gönderildi
Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:16 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 12:22

Müge Anlı’da aranan yörük kızı Müslüme olayında son dakika! Bu obruktan ceset çıkmış! Analize gönderildi

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Müslüme Yağal hala bulunamadı. Çadırın 22 kilometre ötesinde ise daha önce bir kadın cenazesinin bulunduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler bölgeyi karış karış aradı. İşte son dakika haberinin detayları...

Müge Anlı’da aranan yörük kızı Müslüme olayında son dakika! Bu obruktan cenaze çıkmış!

SON DAKİKA: MÜGE ANLI'DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Son dakika: Sır olay Mersin'de yaşandı. 3 yaşındaki Müslüme Yağal, 8 gün önce sırra kadem bastı. Küçük kızdan bir daha haber alınamadı. Müge Anlı'da da gündeme getirilen sır olay, Türkiye'ye ekrana topladı.

Müge Anlı’da aranan yörük kızı Müslüme olayında son dakika! Bu obruktan cenaze çıkmış!

YÖRÜK KIZI MÜSLÜME ARANIYOR

Müslüme'nin ailesinin kaldığı çadırın 22 kilometre ötesinde daha önce bir kadın cenazesinin bulunduğu ortaya çıktı. Bu bilgi üzerine bölgede arama yapıldı.

Müge Anlı'da Son Dakika: Mersin'de kaybolan yörük kızı Müslüme'yi havadan ve karadan arama çalışması devam ediyor...

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Müge Anlı’da aranan yörük kızı Müslüme olayında son dakika! Bu obruktan cenaze çıkmış!

Jandarma ekipleri ortaya atılan tüm iddiaları mercek altına aldı. Müslüme'nin kaybolduğu yere hiç getirilmediği yönündeki iddia, görgü tanıklarının ifadesi ile çürütüldü.

Müge Anlı’da aranan yörük kızı Müslüme olayında son dakika! Bu obruktan cenaze çıkmış!

Bir taş üzerinde saptanan kan lekesinden alınan numune ise analiz için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, aile üyelerinden de örnek alındı.

Müge Anlı’da aranan yörük kızı Müslüme olayında son dakika! Bu obruktan cenaze çıkmış!

Aramaların 6'ncı gününde, Müslüme'nin ayak izinin olduğu ileri sürülen bölgede de AFAD ekipleri, termal kameralar ile inceleme yaptı. İzlerin, hayvan ayak izi olduğu saptandı.

SON DAKİKA