Müge Anlı’da aranan yörük kızı Müslüme olayında son dakika! Bu obruktan ceset çıkmış! Analize gönderildi

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Müslüme Yağal hala bulunamadı. Çadırın 22 kilometre ötesinde ise daha önce bir kadın cenazesinin bulunduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler bölgeyi karış karış aradı. İşte son dakika haberinin detayları...