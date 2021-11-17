Müge Anlı’da aranan yörük kızı Müslüme olayında son dakika! Bu obruktan ceset çıkmış! Analize gönderildi

SON DAKİKA: MÜGE ANLI'DA GÜNDEME GELMİŞTİ Son dakika: Sır olay Mersin'de yaşandı. 3 yaşındaki Müslüme Yağal, 8 gün önce sırra kadem bastı. Küçük kızdan bir daha haber alınamadı. Müge Anlı'da da gündeme getirilen sır olay, Türkiye'ye ekrana topladı. YÖRÜK KIZI MÜSLÜME ARANIYOR Jandarma ekipleri ortaya atılan tüm iddiaları mercek altına aldı. Müslüme'nin kaybolduğu yere hiç getirilmediği yönündeki iddia, görgü tanıklarının ifadesi ile çürütüldü. Bir taş üzerinde saptanan kan lekesinden alınan numune ise analiz için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, aile üyelerinden de örnek alındı. Aramaların 6'ncı gününde, Müslüme'nin ayak izinin olduğu ileri sürülen bölgede de AFAD ekipleri, termal kameralar ile inceleme yaptı. İzlerin, hayvan ayak izi olduğu saptandı. Çalışmalarını sürdüren AKUT ve AFAD ekipleri, Müslüme'nin kaybolduğu bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi. Neredeyse her taşın ve ağacın altı didik didik edildi. Jandarma ayrıca Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı. Ekipler, ifadeler arasında çelişki olup olmadığını da inceliyor. 'HUSUMETLİLERİMİZ VAR' YÖRÜKLERDEN AİLEYE DESTEK Öte yandan bölgeye gelerek, acılı baba Mehmet ve anne Selvi Yağal ile görüşen Yörük-Türkmen Vakfı Mersin Şube Başkan Yardımcı ve Taşeli Yörükleri Derneği Başkan Yardımcısı ve avukat Şerife Arıcı Yıldız, 'Olayı hem bir sosyal dayanışma hem de bir hukukçu sorumluluğuyla takip ediyoruz. Müslüme hepimizin yavrusuydu, bu dağların kızıydı. Acısı, hepimizin yüreğini çöktü. İlk günden bugüne bekleyişimiz; artık heyecanın ötesinde, endişeye dönüştü. Müslüme'nin bulunması için bu çalışmaların takipçisi olacağız' dedi. YÖRÜKLERDEN AİLEYE DESTEK