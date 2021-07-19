Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Müge Anlı'da gündem olan Büyükşen cinayeti çözüldü: Büşra Büyükşen ilk kez içini döktü!
Giriş Tarihi: 19.07.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 09:20

Müge Anlı'da gündem olan Büyükşen cinayeti çözüldü: Büşra Büyükşen ilk kez içini döktü!

Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayeti Türkiye'yi ekran başına topladı. Katiller ve azmettiriciler, üç yıl sonra ortaya çıktı. Korkunç saldırıdan sağ kurtulan Büşra Büyükşen ise olayın çözülmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı

Müge Anlı'da gündem olan Büyükşen cinayeti çözüldü: Büşra Büyükşen ilk kez içini döktü!

Olay, 3 Eylül 2018 günü saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi.

Müge Anlı'da gündem olan Büyükşen cinayeti çözüldü: Büşra Büyükşen ilk kez içini döktü!

Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı'da gündem olan Büyükşen cinayeti çözüldü: Büşra Büyükşen ilk kez içini döktü!

O dönemde Büyükşen çiftinin oğullarından Uğur Büyükşen ve gelini Betül Büyükşen'in üzerinde swap örnekleri çıkması üzerine şüpheli olarak gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından çift serbest bırakıldı.

Müge Anlı'da gündem olan Büyükşen cinayeti çözüldü: Büşra Büyükşen ilk kez içini döktü!

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası 8 ay önce yeniden ele alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda aralarında Büşra Büyükşen, Uğur Büyükerşen ve eşi Betül Büyükşen'in de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Müge Anlı'da gündem olan Büyükşen cinayeti çözüldü: Büşra Büyükşen ilk kez içini döktü!

Yapılan sorgulamada gözaltına alınlar arasında bulunan ve Büyükşen çiftinin komşularına saldırı düzenlemek isteyen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş'ın cinayeti azmettirdiği ortaya çıktı. Abdullah Başdemir ve Esra Taş ile Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zekeria Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı. Olayla ilgili kiralık katil olduğu öne sürülen 2 kişi aranıyor.

SON DAKİKA