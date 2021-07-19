Müge Anlı'da gündem olan Büyükşen cinayeti çözüldü: Büşra Büyükşen ilk kez içini döktü!

Yapılan sorgulamada gözaltına alınlar arasında bulunan ve Büyükşen çiftinin komşularına saldırı düzenlemek isteyen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş'ın cinayeti azmettirdiği ortaya çıktı. Abdullah Başdemir ve Esra Taş ile Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zekeria Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı. Olayla ilgili kiralık katil olduğu öne sürülen 2 kişi aranıyor.



