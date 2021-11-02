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Haberler Yaşam Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Bilsen Pirpor'un ölümünde şok detaylar
Giriş Tarihi: 02.11.2021 07:13 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 07:59

Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Bilsen Pirpor'un ölümünde şok detaylar

Son dakika haberleri... Kırklareli'nde Ağustos ayından bu yana kayıp olan ve "Eşim beni çağırıyor" diyerek evden çıktığı söylenen 58 yaşındaki Bilsen Pirpor'un kimsesizler mezarlığında son bulan ölüm yolculuğuna ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan imam nikahlı eşi de dikkat çeken ifadelerde bulunurken programda ve yürütülen soruşturmada Bilsen Pirpor'un ölümüne dair şok ayrıntılar kayda geçirildi. İşte Bilsen Pirpor ölümü / cinayetinde gelen son dakika bilgileri

Ceyhan TORLAK
Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı! Bilsen Pirpor’un ölümünde şok detaylar

Bilsen Pirpor'un ölümünde son dakika haberi... Kırklareli'nde 21 Ağustos 2021 sabahı "eşim beni çağırıyor" diyerek evden çıkan ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 58 yaşındaki Bilsen Pirpor'un cesedi evine 17 kilometre uzaklıkta bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi kime ait olduğu henüz tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedildi. Kilyos Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilen Pirpor'un mezarı başına giden annesi ve abisi Pirpor için dua etti.

Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı! Bilsen Pirpor’un ölümünde şok detaylar

ÇELİŞKİLİ SON DAKİKA İFADELERİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Pirpor'un birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Yüksel Yıldırım ısrarla sevgilisini öldürmediğini söylerken, canlı yayındaki çelişki dolu ifadeleri dikkat çekti. Pirpor'un kendisini emekli bir polisle aldattığını söyleyen Yıldırım, imam nikahlı eşinin bir otelde kaldığını iddia etti. Ancak yayına gelen emekli polis Akif Ünlü iddiaları reddederken, otel sahibi ise Pirpor'un otelinde kalmadığını söyledi.

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Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı! Bilsen Pirpor’un ölümünde şok detaylar

7 YIL ÖNCE EŞİ ÖLMÜŞ

Kırklareli'nde yaşayan ve 7 yıl önce eşini kaybeden 58 yaşındaki Bulgaristan göçmeni Bilsen Pirpor, 21 Ağustos 2021 sabahı "eşim beni çağırıyor" diyerek evden çıktı ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Pirpor'un birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Yüksel Yıldırım'ın canlı yayındaki çelişki dolu ifadeleri tepki çekti.

Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı! Bilsen Pirpor’un ölümünde şok detaylar

Müge Anlı da Yıldırım'ın bazı ifadelerine tepki gösterdi. Kırklareli Lüleburgaz'da yaşayan Bilsen Pirpor'un sevgilisi Yüksel Yıldırım'ın iddiasına göre, talihsiz kadın "ölen eski kocamı rüyamda gördüm. Ben de öleceğim" diyerek evden ayrıldı. Pirpor'un yakınları faftalardır ulaşamadıkları kayıp kadını aramak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istemişti.

Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı! Bilsen Pirpor’un ölümünde şok detaylar

Pirpor'un cansız bedeni evine 17 kilometre uzaklıkta bir dere kenarında bulundu. Pirpor'un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Henüz otopsi raporu açıklanmazken, Pirpor'un cinayete kurban gidip gitmediği araştırılıyor.

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