Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı! Bilsen Pirpor’un ölümünde şok detaylar

Son dakika haberleri... Kırklareli'nde Ağustos ayından bu yana kayıp olan ve "Eşim beni çağırıyor" diyerek evden çıktığı söylenen 58 yaşındaki Bilsen Pirpor'un kimsesizler mezarlığında son bulan ölüm yolculuğuna ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan imam nikahlı eşi de dikkat çeken ifadelerde bulunurken programda ve yürütülen soruşturmada Bilsen Pirpor'un ölümüne dair şok ayrıntılar kayda geçirildi. İşte Bilsen Pirpor ölümü / cinayetinde gelen son dakika bilgileri