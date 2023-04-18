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Haberler Yaşam MUĞLA DEPREMİ SON DAKİKA: 18 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 18.04.2023 17:26 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 17:26

MUĞLA DEPREMİ SON DAKİKA: 18 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Muğla deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Akdeniz'de Muğla Marmaris merkezli bir deprem meydana geldi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi ardından paniğe kapılan vatandaşlar az önce Muğla'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 18 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde son durum gelişmeleri takip ediliyor. İşte, Muğla deprem son dakika gelişmeleri...

MUĞLA DEPREMİ SON DAKİKA: 18 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Gelen son dakika haberine göre, Muğla'da deprem oldu. Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi sonrası afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerinde bulunan şehirlerde yaşayan vatandaşlar her sarsıntı sonrası paniğe kapılıyor. Ülke genelinde çokça kez küçük büyük çaplı sarsıntılar yaşanırken Akdeniz'de Muğla Marmaris merkezli bir deprem meydana geldi. Bu noktada az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 18 Nisan 2023 Muğla deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

MUĞLA DEPREMİ SON DAKİKA: 18 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü verilerine göre; Akdeniz'de Muğla ili Marmaris ilçesinde saat 01:17'de 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşıık 11,05 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

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MUĞLA DEPREMİ SON DAKİKA: 18 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

YER:AKDENİZ - [184.57 KM] MARMARİS (MUĞLA)

Büyüklük:3.8 (Ml)

Tarih:2023-04-18

Saat:01:17:23 TSİ

Enlem:35.003 N

Boylam:27.693 E

Derinlik:11.05 km

MUĞLA DEPREMİ SON DAKİKA: 18 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

MUĞLA DEPREMİ SON DAKİKA: 18 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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