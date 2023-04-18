MUĞLA DEPREMİ SON DAKİKA: 18 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Muğla deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre Akdeniz'de Muğla Marmaris merkezli bir deprem meydana geldi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremi ardından paniğe kapılan vatandaşlar az önce Muğla'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 18 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde son durum gelişmeleri takip ediliyor. İşte, Muğla deprem son dakika gelişmeleri...