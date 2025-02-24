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Muğla’da kahreden ölüm: 9 yaşındayken kazada engelli kalan Hasan 36 yaşında başka bir kazada can verdi!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 00:54
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
00:54
Muğla’da kahreden ölüm: 9 yaşındayken kazada engelli kalan Hasan 36 yaşında başka bir kazada can verdi!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürekleri dağlayan bir olay meydana geldi. Yolda yürüyen 36 yaşındaki Hasan Tabak'a hafif ticari araç çarptı. Tabak çarpmanın etkisiyle kanlar içinde yere yığıldı. Yapılan kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. 6 aylıkken annesini kaybedip 9 yaşındayken de kamyonetin çarpması sonucu engelli kalan Hasan'ın bir gün önce yaptığı paylaşım ise kahretti.