Muğla’da kahreden ölüm: 9 yaşındayken kazada engelli kalan Hasan 36 yaşında başka bir kazada can verdi!

Tabak'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Sürücü Tuncay T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.