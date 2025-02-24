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Haberler Yaşam Muğla’da kahreden ölüm: 9 yaşındayken kazada engelli kalan Hasan 36 yaşında başka bir kazada can verdi!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 00:54 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 00:54

Muğla’da kahreden ölüm: 9 yaşındayken kazada engelli kalan Hasan 36 yaşında başka bir kazada can verdi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürekleri dağlayan bir olay meydana geldi. Yolda yürüyen 36 yaşındaki Hasan Tabak'a hafif ticari araç çarptı. Tabak çarpmanın etkisiyle kanlar içinde yere yığıldı. Yapılan kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. 6 aylıkken annesini kaybedip 9 yaşındayken de kamyonetin çarpması sonucu engelli kalan Hasan'ın bir gün önce yaptığı paylaşım ise kahretti.

DHA
Muğla’da kahreden ölüm: 9 yaşındayken kazada engelli kalan Hasan 36 yaşında başka bir kazada can verdi!

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gümüşlük Mahallesi Turgutreis- Gümüşlük istikametinde meydana geldi. Tuncay T. (56) yönetimindeki hafif ticari araç, yolda yürüyen Hasan Tabak'a arkadan çarptı.

Muğla’da kahreden ölüm: 9 yaşındayken kazada engelli kalan Hasan 36 yaşında başka bir kazada can verdi!

Çarpmanın şiddetiyle Tabak kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tabak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Muğla’da kahreden ölüm: 9 yaşındayken kazada engelli kalan Hasan 36 yaşında başka bir kazada can verdi!

Tabak'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Sürücü Tuncay T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Muğla’da kahreden ölüm: 9 yaşındayken kazada engelli kalan Hasan 36 yaşında başka bir kazada can verdi!

HAYAT HİKAYESİ KAHRETTİ

Kazada yaşamını yitiren Hasan Tabak'ın henüz 6 aylıkken annesini kaybettiği, 9 yaşındayken de kamyonetin çarpması sonucu yüzde 70 engelli kaldığı öğrenildi. Tabak'ın Bodrum Sağlık ve Engelliler Vakfı öğrencisi olduğu, burada seramik yaptığı belirtildi.

Muğla’da kahreden ölüm: 9 yaşındayken kazada engelli kalan Hasan 36 yaşında başka bir kazada can verdi!

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Hasan Tabak'ın, 22 saat önce de sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ortaya çıktı.

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