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Muğla’da Uraz bebek ve ablası Kayra’nın ölümünde dikkat çeken 15 gün detayı! Cezası belli oldu
Giriş Tarihi: 11.04.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
12:54
Muğla’da Uraz bebek ve ablası Kayra’nın ölümünde dikkat çeken 15 gün detayı! Cezası belli oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 6 aylık Uraz bebek ve ablası Kayra'nın yaşamlarını yitirdiği ilaçlama olayı ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. Savcılık iddianamesinde, ilaçlama şirketinin sahibi olan şüpheli Halil Kahraman'ın tabletleri evin yatak odasına yerleştirdikten sonra kapısını bantla kapattığı ve sadece bu odaya 2 gün girilmemesini söylediği, ilacın uygulandığı alana 15 gün boyunca herhangi bir canlının girmemesi ve bu ilacın evlerde hiçbir şekilde uygulanmaması gerektiği halde ilacın uygulandığı belirtildi. Öte yandan, iki çocuğun ölümüne neden olan Halil Kahraman'ın cezası da belli oldu.