Haberler Yaşam Muharrem ayı ne zaman, hicri yılbaşı ayın kaçında başlıyor? 2026 Diyanet takvimi ile hicri yılbaşı tarihi
Giriş Tarihi: 30.05.2026 08:48

Muharrem ayının yaklaşmasıyla birlikte hicri yılın başlangıcı ve dini günler takvimi yeniden gündeme geldi. İslam dünyasında büyük öneme sahip olan Muharrem ayının hangi tarihte başlayacağı, özellikle aşure günü ve ibadet takvimini takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda Muharrem ayı ne zaman, hicri yılbaşı ayın kaçında başlıyor soruları yanıt arıyor. İşte 2026 yılı Diyanet dini günler takvimiyle hicri yılbaşı tarihi.

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı, İslam alemi için manevi değeri yüksek dönemlerden biri olarak kabul ediliyor. Muharrem ayının başlamasıyla birlikte yeni hicri yıl da başlamış olacak. Bu nedenle vatandaşlar, "Muharrem ayı ne zaman başlıyor?" ve "Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 Diyanet takvimine göre Muharrem ayının başlangıcı ve hicri yılbaşı tarihi;

2026 Diyanet Takvimi Belli Oldu!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Muharrem ayı ve Aşure Günü her yıl güncellenen hicri takvime göre belirlenmektedir. Vatandaşlar bu takvimi takip ederek dini günleri ve ibadet zamanlarını planlamaktadır.

Takvime göre detaylar şu şekilde:
Hicri Yılbaşı Tarihi: 16 Haziran 2026
1 Muharrem Tarihi: 16 Haziran 2026
Aşure Günü Tarihi: 25 Haziran 2026
2026 Muharrem Ayı Ne Zaman Başlıyor?

Muharrem ayı, Zilhicce ayının sona ermesinin ardından başlayacak.

Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem, miladi takvimde her yıl yaklaşık 10-11 gün geriye kayarak farklı tarihlere denk geliyor. Bu nedenle Muharrem ayının başlangıcı her yıl değişkenlik gösteriyor.

2026 yılı Diyanet dini günler takvimine göre bu yıl Muharrem ayı 16 Haziran'a denk geliyor. Dolayısıyla hicri yılbaşı da bu tarihte idrak edilecek.

Aşure Günü Ne Zaman?

Muharrem ayının 10. günü Aşure Günü olarak kabul ediliyor. Bu gün, İslam tarihinde birçok önemli olayla ilişkilendiriliyor ve özellikle aşure tatlısının yapılıp dağıtılması geleneğiyle biliniyor.

Bu yıl aşure günü 25 Haziran tarihine denk geliyor.

Muharrem Ayının Önemi

Muharrem ayı, İslam tarihinde hem yas hem de ibadet ayı olarak biliniyor.

İslam inancında "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilen Muharrem ayı, Hicri takvimin başlangıcı ve Kur'an-ı Kerim'de savaşmanın yasaklandığı dört "haram" aydan biridir. Maneviyatın, ibadetin, dayanışmanın ve aynı zamanda Kerbelâ hüznünün bir arada yaşandığı bu ay, onuncu günündeki Aşure Günü ile zirveye ulaşır.

Bu ayda yapılan ibadetlerin faziletli olduğuna inanılırken, özellikle oruç tutmak da tavsiye edilen ameller arasında yer alıyor.

