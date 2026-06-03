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MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ TARİHİ | 2026 Muharrem ayı ne zaman başlayacak, Aşure güne hangi tarihe denk geliyor?
Giriş Tarihi: 03.06.2026 10:15
MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ TARİHİ | 2026 Muharrem ayı ne zaman başlayacak, Aşure güne hangi tarihe denk geliyor?
Haziran ayının gelmesi ile 2026 Muharrem ayı için geri sayım başladı. "Şehrullah (Allah'ın ayı)" adıyla da anılan, ibadet ve maneviyatın ön plana çıktığı bu dönemin 10.günü ise Aşure günü olarak her yıl kutlanıyor. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan bu ay ile "Muharrem ayı ne zaman, Aşure güne hangi tarihe denk geliyor?" soruları Diyanet tarafından açıklanan takvim doğrultusunda netleşti.