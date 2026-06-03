MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ TARİHİ | 2026 Muharrem ayı ne zaman başlayacak, Aşure güne hangi tarihe denk geliyor?

MUHARREM AYININ ÖNEMİ

Muharrem ayı, İslam tarihinde hem yas hem de ibadet ayı olarak biliniyor.

İslam inancında "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilen Muharrem ayı, Hicri takvimin başlangıcı ve Kur'an-ı Kerim'de savaşmanın yasaklandığı dört "haram" aydan biridir. Maneviyatın, ibadetin, dayanışmanın ve aynı zamanda Kerbelâ hüznünün bir arada yaşandığı bu ay, onuncu günündeki Aşure Günü ile zirveye ulaşır.

Bu ayda yapılan ibadetlerin faziletli olduğuna inanılırken, özellikle oruç tutmak da tavsiye edilen ameller arasında yer alıyor.