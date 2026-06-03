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Giriş Tarihi: 03.06.2026 10:15

MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ TARİHİ | 2026 Muharrem ayı ne zaman başlayacak, Aşure güne hangi tarihe denk geliyor?

Haziran ayının gelmesi ile 2026 Muharrem ayı için geri sayım başladı. "Şehrullah (Allah'ın ayı)" adıyla da anılan, ibadet ve maneviyatın ön plana çıktığı bu dönemin 10.günü ise Aşure günü olarak her yıl kutlanıyor. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan bu ay ile "Muharrem ayı ne zaman, Aşure güne hangi tarihe denk geliyor?" soruları Diyanet tarafından açıklanan takvim doğrultusunda netleşti.

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MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ TARİHİ | 2026 Muharrem ayı ne zaman başlayacak, Aşure güne hangi tarihe denk geliyor?

Muharrem ayının en önemli günü olan Aşure Günü; birlik, paylaşma ve dayanışmanın simgesi olarak büyük bir anlam taşıyor. Ayrıca bu ayda yerine getirilen oruç ibadeti de ön plana çıkıyor. 2026 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bilgiler ile bu kutsal ayda gerçekleştirilecek tüm faaliyetler ve tarihleri belli oldu. İslam aleminde manevi anlamı ile ön plana çıkan Muharrem ayının başlaması ile hicri yıl da başlamamış olacak.

MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ TARİHİ | 2026 Muharrem ayı ne zaman başlayacak, Aşure güne hangi tarihe denk geliyor?

2026 MUHARREM AYI NE ZAMAN, AŞURE GÜNÜ HANGİ TARİHE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Muharrem ayı ve Aşure Günü tarihleri belli oldu.

  • Muharrem Ayı Tarihi: 16 Haziran 2026
  • Aşure Günü Tarihi: 25 Haziran 2026
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MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ TARİHİ | 2026 Muharrem ayı ne zaman başlayacak, Aşure güne hangi tarihe denk geliyor?

MUHARREM AYININ ÖNEMİ

Muharrem ayı, İslam tarihinde hem yas hem de ibadet ayı olarak biliniyor.

İslam inancında "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilen Muharrem ayı, Hicri takvimin başlangıcı ve Kur'an-ı Kerim'de savaşmanın yasaklandığı dört "haram" aydan biridir. Maneviyatın, ibadetin, dayanışmanın ve aynı zamanda Kerbelâ hüznünün bir arada yaşandığı bu ay, onuncu günündeki Aşure Günü ile zirveye ulaşır.

Bu ayda yapılan ibadetlerin faziletli olduğuna inanılırken, özellikle oruç tutmak da tavsiye edilen ameller arasında yer alıyor.

MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ TARİHİ | 2026 Muharrem ayı ne zaman başlayacak, Aşure güne hangi tarihe denk geliyor?

2026 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10. günü Aşure Günü olarak kabul ediliyor. Bu gün, İslam tarihinde birçok önemli olayla ilişkilendiriliyor ve özellikle aşure tatlısının yapılıp dağıtılması geleneğiyle biliniyor. Bu yıl aşure günü 25 Haziran tarihine denk geliyor.

MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ TARİHİ | 2026 Muharrem ayı ne zaman başlayacak, Aşure güne hangi tarihe denk geliyor?

AŞURE GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ

Aşure Günü, İslam tarihinde birçok önemli olayın yaşandığına inanılan mübarek bir gündür. Bu yönüyle hem dini hem de kültürel açıdan derin bir anlam taşır. Bu günde gerçekleştiğine inanılan önemli olaylar:

  • Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturması
  • Hz. Musa'nın Firavun'dan kurtulması
  • Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi

Bu nedenle Aşure Günü, hüzün ve şükrün bir arada yaşandığı özel bir zaman dilimi olarak kabul edilir.

MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ TARİHİ | 2026 Muharrem ayı ne zaman başlayacak, Aşure güne hangi tarihe denk geliyor?

Aşure günü, İslamiyet'te faziletli kabul edilen oruçların tutulduğu ve aşure geleneğinin yaşatıldığı kutsal bir gündür.

MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ TARİHİ | 2026 Muharrem ayı ne zaman başlayacak, Aşure güne hangi tarihe denk geliyor?

AŞURE GÜNÜ ORUCU VE FAZİLETLERİ

Aşure Günü orucu, İslam'da en faziletli ibadetlerden biri olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu günlerde oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Oruçla ilgili önemli bilgiler:

  • 9-10 veya 10-11. günlerde tutulması önerilir.
  • Bu orucun, bir önceki yılın günahlarına kefaret olacağına inanılır.
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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