Muhbir (Snitch) filminin konusu ne oyuncuları kim, film nerede ve en zaman çekildi?

MUHBİR FİLMİNİN KONUSU NE?

Üniversite öğrencisi genç oğlu, yanlış bir suçlamayla uyuşturucu satıcılığından 20 yıl hapis cezası alınca, düzenli ve sakin bir aile hayatı süren babasının yapacak tek bir şeyi alır: polisle iş birliği yaparak kılık değiştirecek ve uyuşturucu çetesinin en tepesindeki adama ulaşmaya çalışacaktır. Kendi hayatını da riske attığı için eşiyle arası bozulacak olsa da, oğlunu hapiste çürütmeye hiç niyeti yoktur. Fakat kendilerine karşı polisle işbirliği yaptığı örgüt, azımsanmayacak kadar tehlikeli adamlardan oluşmaktadır. John oğlunu kurtarmanın yanı sıra hayatta kalma mücadelesi de verecektir..