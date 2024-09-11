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Giriş Tarihi: 11.09.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 16:12

Muhbir (Snitch) filminin konusu ne oyuncuları kim, film nerede ve en zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh'ın oturduğu aksiyon, dram ve gerilim kategorilerinde yer alan Muhbir (Snitch) filmi bu akşam ekranlara geliyor. 2013 yılında vizyona giren yapımı izlemek isteyenler filmle ilgili detayları öğrenmek adına araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ekran başındakilere heyecan dolu dakikalar yaşatacak Muhbir filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda hangi isimler var, film ne zaman ve nerede çekildi?

Muhbir Snitch filminin konusu ne oyuncuları kim, film nerede ve en zaman çekildi?

Dwayne Johnson'ın sevilen filmlerinden olan Muhbir filmi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Muhbir filmi 11 Eylül 2024 Çarşamba akşamı 21:45'te Star TV ekranlarında yayınlanacak. Bir babanın oğlu için adaleti sağlamaya çalışmasını konu edinen Muhbir filmine ilişkin detaylar haberin devamında...

Muhbir Snitch filminin konusu ne oyuncuları kim, film nerede ve en zaman çekildi?

MUHBİR FİLMİNİN KONUSU NE?
Üniversite öğrencisi genç oğlu, yanlış bir suçlamayla uyuşturucu satıcılığından 20 yıl hapis cezası alınca, düzenli ve sakin bir aile hayatı süren babasının yapacak tek bir şeyi alır: polisle iş birliği yaparak kılık değiştirecek ve uyuşturucu çetesinin en tepesindeki adama ulaşmaya çalışacaktır. Kendi hayatını da riske attığı için eşiyle arası bozulacak olsa da, oğlunu hapiste çürütmeye hiç niyeti yoktur. Fakat kendilerine karşı polisle işbirliği yaptığı örgüt, azımsanmayacak kadar tehlikeli adamlardan oluşmaktadır. John oğlunu kurtarmanın yanı sıra hayatta kalma mücadelesi de verecektir..

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Muhbir Snitch filminin konusu ne oyuncuları kim, film nerede ve en zaman çekildi?

MUHBİR FİLMİNİN OYNCULARI KİM?
Dwayne Johnson
Jon Bernthal
Susan Sarandon
Barry Pepper
Michael Kenneth Williams
Melina Kanakaredes
Rafi Gavron
Nadine Velazquez

Muhbir Snitch filminin konusu ne oyuncuları kim, film nerede ve en zaman çekildi?

MUHBİR NEREDE ÇEKİLDİ?
Muhbir filmi ABD'nin Louisiana ve Teksas eyaletlerinde çekildi.

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