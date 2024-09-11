Giriş Tarihi: 11.09.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
16:12
Muhbir (Snitch) filminin konusu ne oyuncuları kim, film nerede ve en zaman çekildi?
Yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh'ın oturduğu aksiyon, dram ve gerilim kategorilerinde yer alan Muhbir (Snitch) filmi bu akşam ekranlara geliyor. 2013 yılında vizyona giren yapımı izlemek isteyenler filmle ilgili detayları öğrenmek adına araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ekran başındakilere heyecan dolu dakikalar yaşatacak Muhbir filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda hangi isimler var, film ne zaman ve nerede çekildi?