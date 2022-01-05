Münir Özkul kimdir, nereli, kaç yaşında, ne zaman ve nasıl öldü? İşte Münir Özkul filmleri, hayatı ve biyografisi

Yeşilçam'ın en önemli aktörlerinden Münir Özkul ölüm yıl dönümü dolayısıyla araştırılıyor. Mahmut Hoca ve Yaşar Usta gibi rollerle sinema tarihine adını yazdıran usta oyuncu, Münir Özkul kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne zaman öldü sorularıyla gündeme geliyor. Onlarca yapımda yer alan, pek çok ödülü bulunan usta sanatçının hayatı, sinemaseverler tarafından mercek altına alınıyor. İşte, Bizim Aile filmindeki "Bak beyim, sana iki çift lafım var…" repliğiyle akıllara kazınan Münir Özkul filmleri, hayatı ve biyografisi…