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Giriş Tarihi: 05.01.2022 07:09 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 07:10

Münir Özkul kimdir, nereli, kaç yaşında, ne zaman ve nasıl öldü? İşte Münir Özkul filmleri, hayatı ve biyografisi

Yeşilçam'ın en önemli aktörlerinden Münir Özkul ölüm yıl dönümü dolayısıyla araştırılıyor. Mahmut Hoca ve Yaşar Usta gibi rollerle sinema tarihine adını yazdıran usta oyuncu, Münir Özkul kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne zaman öldü sorularıyla gündeme geliyor. Onlarca yapımda yer alan, pek çok ödülü bulunan usta sanatçının hayatı, sinemaseverler tarafından mercek altına alınıyor. İşte, Bizim Aile filmindeki "Bak beyim, sana iki çift lafım var…" repliğiyle akıllara kazınan Münir Özkul filmleri, hayatı ve biyografisi…

Münir Özkul kimdir, nereli, kaç yaşında, ne zaman ve nasıl öldü? İşte Münir Özkul filmleri, hayatı ve biyografisi

Pek çok önemli filmde yer alarak Yeşilçam'ın devleri arasına adına yazdıran Münir Özkul bugün ölümünün dördüncü yıl dönümünde anılıyor. İsmail Dümbüllü'den kavuğu devralan; Bizim Aile, Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Aile Şerefi, Mavi Boncuk gibi filmleriyle tanınan usta isim Münir Özkul kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne zaman öldü sorularıyla araştırılıyor. İşte, meddah, tiyatrocu ve sinema oyuncusu Münir Özkul filmleri, hayatı ve biyografisi…

Münir Özkul kimdir, nereli, kaç yaşında, ne zaman ve nasıl öldü? İşte Münir Özkul filmleri, hayatı ve biyografisi

MÜNİR ÖZKUL KİMDİR?

Münir Özkul (d. 15 Ağustos 1925, İstanbul - ö. 5 Ocak 2018, İstanbul), Türk meddâh, tiyatro ve sinema oyuncusudur.

Özkul dört kez evlendi ve üç çocuğu oldu. İlk eşi Şadan, ikinci eşi Suna Selen, üçüncü eşi Yaşar ve son eşi 1986'da evlendiği Umman Özkul'dur. Oyuncu ve sunucu Güner Özkul'un babasıdır. Güner Özkul'a göre babası "evlilikten korkmazdı ama boşanamamaktan korkardı".

Hayatının önemli bir kısmını alkolle savaşarak geçiren Özkul, 1990'lı yılların ortasında alkolü tamamen bıraktı.

Münir Özkul, İstanbul Erkek Lisesi mezunudur. Sanat hayatına henüz lise öğrencisiyken 1939 yılında Bakırköy Halkevi'nde tiyatro ile başladı. Bir süre İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine ve Edebiyat Fakültesinin sanat tarihi bölümüne devam etti.

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Münir Özkul kimdir, nereli, kaç yaşında, ne zaman ve nasıl öldü? İşte Münir Özkul filmleri, hayatı ve biyografisi

MÜNİR ÖZKUL KARİYERİ

1948'de Ses Tiyatrosu'nda sahnelenen "Aşk Köprüsü" oyunuyla profesyonel oldu. Daha sonra Muhsin Ertuğrul'un yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçti. Bu dönemde John Steinbeck'ten Fareler ve İnsanlar (1951), John Millington Synge'den Babayiğit, George Axelrod'dan Yaz Bekarı (1954), John Patrick'ten Çayhane (1955) gibi oyunlarda oynadı. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nda (1958-59), Ankara Devlet Tiyatrosu'nda (1959-60) ve İstanbul Aksaray'daki Bulvar Tiyatrosu'nda arkadaşlarıyla kurduğu kendi topluluğunda (1960-62) çalıştı. 1963-67 arasında çeşitli topluluklarla turnelere çıktı; zaman zaman sahneden uzak kaldığı dönemler oldu. Sahne aldığı özel tiyatrolarda Sadri Alışık, Cahit Irgat, Nevin Akkaya ve Şükran Güngör gibi oyuncularla çalıştı.

1969'da Haldun Taner ile birlikte Bizim Tiyatro'yu kurdu. Aynı yıl Bizim Tiyatro tarafından sahnelenen Taner'in "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" adlı oyununda Tomas Fasulyeciyan tiplemesiyle büyük başarı elde etti.

Münir Özkul kimdir, nereli, kaç yaşında, ne zaman ve nasıl öldü? İşte Münir Özkul filmleri, hayatı ve biyografisi

Özkul 1972'de Sadık Şendil'in araya girmesiyle gazino ve gece kulüplerinde şovmenlik yapmaya başladı. Adile Naşit'le de zaman zaman gazino sahnelerine şovmen olarak çıktı.

1978'de yeniden Şehir Tiyatroları'na döndü. 1983-84'te, daha önce kendi topluluğunda (1961) sahneye konan ve büyük ilgi gören, Jean Anouilh'in "Generalin Aşkı" oyunuyla Dormen Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. 1980'lerin ortalarında Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğuna katıldı, aralarında "İstanbul'u Satıyorum"un da yer aldığı dört oyunda rol aldıktan sonra sahnelere veda etti.

Özkul 1968'de Altan Karındaş topluluğunda oynanan Sadık Şendil'in Kanlı Nigar oyunundaki rolüyle İlhan İskender Armağanı'nı kazandı. Gene bu başarısı üzerine İsmail Dümbüllü, Kel Hasan Efendi'den devraldığı 50 yıllık simgesel kavuğu Özkul'a verdi (Özkul bu kavuğu 1989'da Ferhan Şensoy'a devretti.). Daha önce de oynadığı Haldun Taner'in Sersem Kocanın Kurnaz Karısı (1978) oyunundaki rolüyle Avni Dilligil (1978), Ulvi Uraz (1979), İsmet Küntay (1979) ve İsmail Dümbüllü (1980) ödüllerini kazandı.

Münir Özkul kimdir, nereli, kaç yaşında, ne zaman ve nasıl öldü? İşte Münir Özkul filmleri, hayatı ve biyografisi

MÜNİR ÖZKUL FİLMLERİ

Özkul 1950'lerden itibaren sinemada da rol almaya başladı. İlk dönem filmlerinden dikkat çekenleri Edi ile Büdü, Balıkçı Güzeli ve Kalbimin Şarkısı'dır. 1965'ten sonra sinemada canlandırdığı karakterlerle övgü topladı.

1970'li yıllarda, kalabalık kadrolu ve genellikle Ertem Eğilmez'in yönettiği filmlerde önemli roller aldı. En bilinen rollerinden biri onunla özdeşleşen, Hababam Sınıfı serisindeki Özel Çamlıca Lisesi'nin tatlı sert müdür yardımcısı "Kel Mahmut" karakteri oldu. Özkul'un kadrosunda yer aldığı bu dönemde çekilen kalabalık kadrolu aile filmlerinden bazıları Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler, Gırgıriye ve Görgüsüzler olarak sayılabilir. Bu filmlerin büyük kısmında Adile Naşit'le beraber, Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden birini oluşturmuştur. 1980 sonrası ise dönemin akımı olan video için çekilen pek çok filmde rol almıştır.

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