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Haberler Yaşam Murat Soydan kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Yeşilçam'ın usta ismi Murat Soydan dizileri ve filmleri
Giriş Tarihi: 11.06.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 14:08

Murat Soydan kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Yeşilçam'ın usta ismi Murat Soydan dizileri ve filmleri

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun vefat haberi kızı tarafından paylaşılır paylaşılmaz usta oyuncu Murat Soydan hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Kariyerine 1966 yılında "Kolsuz Kahraman" filmi ile adım atan Soydan, 221 filmde boy gösterdi ve Türk sinemasının önemli isimleri ile başrol paylaştı. Peki, Murat Soydan kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden vefat etti? İşte Murat Soydan dizileri ve filmleri…

Murat Soydan kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Yeşilçam’ın usta ismi Murat Soydan dizileri ve filmleri

Türk sinemasına damga vuran usta oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın yıldız oyuncusunun vefat haberinin ardından sevenleri Murat Soydan kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti sorularına yanıt arıyor. Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, 2 Ekim 1940 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. İşte, Murat Soydan kariyeri ve biyografisi…

Murat Soydan kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Yeşilçam’ın usta ismi Murat Soydan dizileri ve filmleri

KIZI ACI HABERİ DUYURDU!

Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Soydan'ın kızı Mehveş Soydan duyurdu;

"Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun"

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Murat Soydan kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Yeşilçam’ın usta ismi Murat Soydan dizileri ve filmleri

MURAT SOYDAN KİMDİR?

Murat Soydan, gerçek adıyla Rüçhan Tercan, 2 Ekim 1940 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Lüleburgaz'da, liseyi ise Edirne'de tamamladıktan sonra üniversite için İstanbul'a geldi. İktisadi İlimler Akademisi'nde okurken İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi. 1966 yılında "Perde" mecmuasının açtığı yarışmayı kazanarak sinema dünyasına adım attı.

Murat Soydan'ın ilk evliliğinden bir çocuğu vardır. İkinci evliliğini Uğur Gül hanım ile yapmıştır. Ali ve Mehveş adlarında iki çocuğu vardır.

Murat Soydan kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Yeşilçam’ın usta ismi Murat Soydan dizileri ve filmleri

MURAT SOYDAN KARİYERİ

Murat Soydan, 1966 yılında "Kolsuz Kahraman" filmi ile sinemaya başladı. Yaklaşık 200 filmde rol alan Soydan, 1970'li yılların jön oyuncularından biri olarak Türk sinemasının önemli isimleriyle başrolleri paylaştı. Sinema oyunculuğunun yanı sıra çeşitli dizi projelerinde de yer aldı ve bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap yayınladı.

Murat Soydan kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Yeşilçam’ın usta ismi Murat Soydan dizileri ve filmleri

MURAT SOYDAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Kolsuz Kahraman (1966)
Dünyanın En Güzel Kadını (1968)
Ayşem (1968)
Yalan Yıllar (1968)
Kahveci Güzeli (1968)
Sana Dönmeyeceğim (1969)
Nisan Yağmuru (1969)
Yarın Başka Bir Gündür (1969)
O Hayat Benim (2014)

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