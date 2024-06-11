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Murat Soydan kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Yeşilçam'ın usta ismi Murat Soydan dizileri ve filmleri
Giriş Tarihi: 11.06.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
14:08
Murat Soydan kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Yeşilçam'ın usta ismi Murat Soydan dizileri ve filmleri
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun vefat haberi kızı tarafından paylaşılır paylaşılmaz usta oyuncu Murat Soydan hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Kariyerine 1966 yılında "Kolsuz Kahraman" filmi ile adım atan Soydan, 221 filmde boy gösterdi ve Türk sinemasının önemli isimleri ile başrol paylaştı. Peki, Murat Soydan kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden vefat etti? İşte Murat Soydan dizileri ve filmleri…