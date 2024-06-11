Murat Soydan kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Yeşilçam’ın usta ismi Murat Soydan dizileri ve filmleri

MURAT SOYDAN KARİYERİ

Murat Soydan, 1966 yılında "Kolsuz Kahraman" filmi ile sinemaya başladı. Yaklaşık 200 filmde rol alan Soydan, 1970'li yılların jön oyuncularından biri olarak Türk sinemasının önemli isimleriyle başrolleri paylaştı. Sinema oyunculuğunun yanı sıra çeşitli dizi projelerinde de yer aldı ve bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap yayınladı.