Muslera nasıl dolandırıldığını anlattı: Galatasaray’ın yıldızını bu yalanla oyalamış!

Banka müdürünün her aramasında kendisine yüksek getirisi olan kurumsal bir fon olduğunu ve bu fonu banka genel müdürü Hakan Ateş ile yardımcısı Mehmet Aydoğdu'nun yönettiğini söylemesi üzerine fona yatırım yapmaya ikna edildiğini belirten Muslera, "Önce banka hesabımdaki 700 bin ardından 500 bin doları çekip menajerime Seçil Erzan'a teslim etmesi için verdim. O da ilkini odasında, ikinci miktarı şube önünde kendisine teslim etti" dedi.