Müslüme Yağal nasıl ve neden öldü, katili dedesi sanılan babası mı çıktı? Küçük Müslüme’nin ölüm sebebi belli oldu mu? İşte Türkiye’yi ayağa kaldıran olayın ayrıntıları!

Geçtiğimiz ay Mersin'de kaybolan ve 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Müslüme Yağal ölümüyle Türkiye'yi yasa boğarken, ardından ise dedesi sanılan Hasan Yağal'ın biyolojik babası olduğu gerçeğinin ortaya çıkması ile infiale yol açmıştı. Soruşturması süren olayla ilgili olarak halen milyonlar "Müslüme nasıl ve neden öldü, katili dedesi sanılan babası mı çıktı, ölüm sebebi belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Küçük kız, kaybolduğu yerin 7 km uzağında bulunmuş ve ölüm nedeninin araştırılması için otopsi sonucu istenmişti. Peki, Yörük Kızı Müslüme neden ve nasıl öldü, otopsi adli tıp sonucu ile ölüm sebebi belli oldu mu? İşte olayla ilgili detaylar...