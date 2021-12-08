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Haberler Yaşam Müslüme Yağal nasıl ve neden öldü, katili dedesi sanılan babası mı çıktı? Küçük Müslüme'nin ölüm sebebi belli oldu mu? İşte Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın ayrıntıları!
Giriş Tarihi: 08.12.2021 11:07 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 11:07

Müslüme Yağal nasıl ve neden öldü, katili dedesi sanılan babası mı çıktı? Küçük Müslüme'nin ölüm sebebi belli oldu mu? İşte Türkiye'yi ayağa kaldıran olayın ayrıntıları!

Geçtiğimiz ay Mersin'de kaybolan ve 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Müslüme Yağal ölümüyle Türkiye'yi yasa boğarken, ardından ise dedesi sanılan Hasan Yağal'ın biyolojik babası olduğu gerçeğinin ortaya çıkması ile infiale yol açmıştı. Soruşturması süren olayla ilgili olarak halen milyonlar "Müslüme nasıl ve neden öldü, katili dedesi sanılan babası mı çıktı, ölüm sebebi belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. Küçük kız, kaybolduğu yerin 7 km uzağında bulunmuş ve ölüm nedeninin araştırılması için otopsi sonucu istenmişti. Peki, Yörük Kızı Müslüme neden ve nasıl öldü, otopsi adli tıp sonucu ile ölüm sebebi belli oldu mu? İşte olayla ilgili detaylar...

Müslüme Yağal nasıl ve neden öldü, katili dedesi sanılan babası mı çıktı? Küçük Müslüme’nin ölüm sebebi belli oldu mu? İşte Türkiye’yi ayağa kaldıran olayın ayrıntıları!

Müslüme Yağal ölümü sonrasında ortaya çıkan detaylarla milyonların gündeminde yer almıştı. Mersin'de kaybolan ve 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan küçük kızın aile içerisinde ortaya çıkan taciz iddiaları da infiale sebep olmuştu. Konuyla ilgili olarak halen "Müslüme nasıl ve neden öldü, katili dedesi sanılan babası mı çıktı, ölüm sebebi belli oldu mu?" soruları yanıt bulamadı. Bilindiği üzere küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu bölgeye tek başına gidemeyeceği tespit edilmişti. Peki, Yörük Kızı Müslüme neden ve nasıl öldü, otopsi adli tıp sonucu ile ölüm sebebi belli oldu mu? İşte detaylar...

Müslüme Yağal nasıl ve neden öldü, katili dedesi sanılan babası mı çıktı? Küçük Müslüme’nin ölüm sebebi belli oldu mu? İşte Türkiye’yi ayağa kaldıran olayın ayrıntıları!

MÜSLÜME YAĞAL 10 KASIM'DA KAYBOLDU

Yörük Yağal ailesi kış ayını geçirmek için Karaman'dan Mersin'in Gülnar ilçesine göçtü. 7 çocuklu ailenin 6'ncı çocuğu olan Müslüme Yağal 10 Kasım tarihinde saat 17.00 dolaylarında kayboldu. Yörük kızı Müslüme için seferber olundu, tüm bölge didik didik arandı. Aramalar 10'uncu gününde sonuç verdi. Müslüme Yağal çadırlarından tam 7 KM uzakta bir alanda ölü olarak bulundu. İddiaya göre Müslüme'nin kıyafetleri de başka bir yerde tespit edildi.

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Müslüme Yağal nasıl ve neden öldü, katili dedesi sanılan babası mı çıktı? Küçük Müslüme’nin ölüm sebebi belli oldu mu? İşte Türkiye’yi ayağa kaldıran olayın ayrıntıları!

MÜSLÜME YAĞAL'IN ÖLÜMÜ İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümündeki sır perdesinin aralanması için cansız bedeni otopsiye alındı. Bu sırada Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Müslüme Yağal nasıl ve neden öldü, katili dedesi sanılan babası mı çıktı? Küçük Müslüme’nin ölüm sebebi belli oldu mu? İşte Türkiye’yi ayağa kaldıran olayın ayrıntıları!

YAĞAL AİLESİ GÖZALTINA ALINDI

Müslüme Yağal'ın ölümünün ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aile, emniyet tarafından gözaltına alındı. Gözaltında ifadeleri alınan Yağal ailesi fertlerinden biri hariç hepsi serbest bırakıldı.

Müslüme Yağal nasıl ve neden öldü, katili dedesi sanılan babası mı çıktı? Küçük Müslüme’nin ölüm sebebi belli oldu mu? İşte Türkiye’yi ayağa kaldıran olayın ayrıntıları!

DEDE HASAN YAĞAL TUTUKLANDI

Gözaltında serbest bırakılmayan tek kişi dede olarak bilinen Hasan Yağal'dı. Hasan Yağal'ın emniyetteki ifadeleri değerlendirildi ve tutuklandı. Türkiye, Müslüme Yağal'ın ölümü sonrası gözlerini bu olaya çevirdi ve son dakika gelişmelerini yakından takip etti.

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