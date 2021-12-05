Mersin'de kaybolan ve 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili son durum ve gelişmeler milyonların yakından takip ettiği konular arasında yerini alıyor. Bilindiği gibi SABAH'ın ortaya çıkarttığı DNA sonuçları, minik kızın dedesi sanılan Hasan Yağal'ın biyolojik babası olduğunu ortaya koymuş ve yaşanan bu olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Vatandaşlar "Yörük Kızı Müslüme neden ve nasıl öldü, adli tıp otopsi sonucu çıktı mı, ölüm sebebi belli mi?" sorularına yanıt arıyor. Küçük kızın ölüm nedeni merak edilirken aile içerisinde çeşitli istismar suçlamaları ülke genelinde infial yaratmıştı. Peki, Müslüme neden ve nasıl öldü, katili kim, ölüm nedeni belli oldu mu? İşte detaylar...