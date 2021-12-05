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Haberler Yaşam Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü? 3 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme'nin ölüm nedeni ne, katili dedesi sanılan biyolojik babası mı?
Giriş Tarihi: 05.12.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 11:50

Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü? 3 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme'nin ölüm nedeni ne, katili dedesi sanılan biyolojik babası mı?

Mersin'de kaybolan ve 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili son durum ve gelişmeler milyonların yakından takip ettiği konular arasında yerini alıyor. Bilindiği gibi SABAH'ın ortaya çıkarttığı DNA sonuçları, minik kızın dedesi sanılan Hasan Yağal'ın biyolojik babası olduğunu ortaya koymuş ve yaşanan bu olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Vatandaşlar "Yörük Kızı Müslüme neden ve nasıl öldü, adli tıp otopsi sonucu çıktı mı, ölüm sebebi belli mi?" sorularına yanıt arıyor. Küçük kızın ölüm nedeni merak edilirken aile içerisinde çeşitli istismar suçlamaları ülke genelinde infial yaratmıştı. Peki, Müslüme neden ve nasıl öldü, katili kim, ölüm nedeni belli oldu mu? İşte detaylar...

Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü? 3 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme’nin ölüm nedeni ne, katili dedesi sanılan biyolojik babası mı?

Müslüme Yağal'ın ölüm sebebi binlerce kişi tarafından merak ediliyor. 10 gün boyunca aranan küçük kız, kaybolduğu yerin 7 km uzağında bulunmuş ve ölüm nedeninin araştırılması için otopsi sonucu istenmişti. Öte yandan "Yörük Kızı Müslüme neden ve nasıl öldü, adli tıp otopsi sonucu çıktı mı, ölüm sebebi belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili soruşturma sürüyor. Peki, Müslüme neden ve nasıl öldü, katili kim? İşte detaylar...

Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü? 3 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme’nin ölüm nedeni ne, katili dedesi sanılan biyolojik babası mı?

MÜSLÜME YAĞAL 10 KASIM'DA KAYBOLDU

Yörük Yağal ailesi kış ayını geçirmek için Karaman'dan Mersin'in Gülnar ilçesine göçtü. 7 çocuklu ailenin 6'ncı çocuğu olan Müslüme Yağal 10 Kasım tarihinde saat 17.00 dolaylarında kayboldu. Yörük kızı Müslüme için seferber olundu, tüm bölge didik didik arandı. Aramalar 10'uncu gününde sonuç verdi. Müslüme Yağal çadırlarından tam 7 KM uzakta bir alanda ölü olarak bulundu. İddiaya göre Müslüme'nin kıyafetleri de başka bir yerde tespit edildi.

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Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü? 3 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme’nin ölüm nedeni ne, katili dedesi sanılan biyolojik babası mı?

MÜSLÜME YAĞAL'IN ÖLÜMÜ İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümündeki sır perdesinin aralanması için cansız bedeni otopsiye alındı. Bu sırada Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü? 3 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme’nin ölüm nedeni ne, katili dedesi sanılan biyolojik babası mı?

YAĞAL AİLESİ GÖZALTINA ALINDI

Müslüme Yağal'ın ölümünün ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aile, emniyet tarafından gözaltına alındı. Gözaltında ifadeleri alınan Yağal ailesi fertlerinden biri hariç hepsi serbest bırakıldı.

Müslüme Yağal neden ve nasıl öldü? 3 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme’nin ölüm nedeni ne, katili dedesi sanılan biyolojik babası mı?

DEDE HASAN YAĞAL TUTUKLANDI

Gözaltında serbest bırakılmayan tek kişi dede olarak bilinen Hasan Yağal'dı. Hasan Yağal'ın emniyetteki ifadeleri değerlendirildi ve tutuklandı. Türkiye, Müslüme Yağal'ın ölümü sonrası gözlerini bu olaya çevirdi ve son dakika gelişmelerini yakından takip etti.

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