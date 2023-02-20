Muş Gezilecek Yerler 2023 - Muş’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gezilecek yerler arasında bulunan illerden birisi de Muş'tur. Camileri, kiliseleri, türbeleri, hamamları ve birçok hanları ile tarihin farklı kategorilerine rastlayabilirsiniz. Özellikle Çengilli köyünde bulunan Surp Garapet Manastırı adlı kilise büyük ilgi görmektedir. Bu kilise yıl içindeki günleri simgelediği yönünde bilinen 360 odadan oluşmaktadır. Yıldızlı Han'ın 1307 yılında yapıldığı tespit edilmiştir. Selçuklu dönemi eseri olarak ilgi odağı haline gelmiştir. Ekonomik açıdan da süt ürünleri, un, yem, çivi ve tel fabrikası yanında şeker fabrikası bölgenin en önemli geçim kaynağıdır. Muş'ta gezilecek yerler listesinin farklı kategorilere göre hazırladık. Bu listeye göre gezi planı çıkartabilirsiniz. İşte Muş gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…