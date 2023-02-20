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Haberler Yaşam Muş Gezilecek Yerler 2023 - Muş’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler
Giriş Tarihi: 20.02.2023 15:27 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 15:27

Muş Gezilecek Yerler 2023 - Muş’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

1929 yılında Bitlis ilinden ayrılarak Türkiye'nin 81 ilinden biri olan Muş, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. İklimsel ve coğrafi özellikler sebebiyle ekonomik açıdan çok etkin olamayan Muş doğal güzellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Muş lalesi bu ilin en önemli tanıtım değeridir. Muş'un Türkiye çapında markalaşmasına öncülük eden Muş lalesi Nisan sonu ile Mayıs başlarında çiçek açarak Muş'a canlılık katar. Bunun yanında şehir merkezinde çokça eski eserlere rastlamak mümkündür. Eğer Muş'u keşfetmek ve detaylı gezmek istiyorsanız size gerekli listeyi paylaşacağız. İşte Muş gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Muş Gezilecek Yerler 2023 - Muş’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gezilecek yerler arasında bulunan illerden birisi de Muş'tur. Camileri, kiliseleri, türbeleri, hamamları ve birçok hanları ile tarihin farklı kategorilerine rastlayabilirsiniz. Özellikle Çengilli köyünde bulunan Surp Garapet Manastırı adlı kilise büyük ilgi görmektedir. Bu kilise yıl içindeki günleri simgelediği yönünde bilinen 360 odadan oluşmaktadır. Yıldızlı Han'ın 1307 yılında yapıldığı tespit edilmiştir. Selçuklu dönemi eseri olarak ilgi odağı haline gelmiştir. Ekonomik açıdan da süt ürünleri, un, yem, çivi ve tel fabrikası yanında şeker fabrikası bölgenin en önemli geçim kaynağıdır. Muş'ta gezilecek yerler listesinin farklı kategorilere göre hazırladık. Bu listeye göre gezi planı çıkartabilirsiniz. İşte Muş gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Muş Gezilecek Yerler 2023 - Muş’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Muş'ta Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  • TARİHİ MURAT KÖPRÜSÜ
  • HAMURPET (AKDOĞAN) GÖLÜ
  • MALAZGİRT KALESİ
  • MUŞ ARAK KİLİSESİ
  • HASPET KALESİ
  • ESENLİK CAMİSİ
  • ULU CAMİİ
  • HAÇLI GÖLÜ - BULANIK GÖLÜ
  • HACI ŞEREF CAMİSİ
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Muş Gezilecek Yerler 2023 - Muş’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler
  • ÇANLI KİLİSE / SURPGARABET MANASTIRI
  • GELENEKSEL MUŞ EVLERİ
  • ALAEDDİN BEY CAMİSİ / PAŞA CAMİ
  • KÜNAV MAĞARASI
  • MİGRE HAMAMI / GÜLÜ HAMAMI
  • ALAADDİN BEY HAMAMI
  • YILDIZLI HAN
  • YAĞCILAR HÖYÜĞÜ
  • KALECİK KALESİ
Muş Gezilecek Yerler 2023 - Muş’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. Zafer Anıtı
  2. Murat Köprüsü
  3. Muş Ulu Camii
  4. Malazgirt Kalesi
  5. Arak Manastırı (Kutsal Havariler Manastırı)
  6. Muş Kalesi
  7. Yıldızlı Han
  8. Kayalıdere Antik Kenti
  9. Geleneksel Muş Evleri
  10. Dere Kilisesi
  11. Surp Karabet Manast
  12. Hasbet Kalesi
  13. Mercimek Kalesi
  14. Muşet Kalesi
  15. Kesik Baş Türbesi
  16. Dere Hamamı
  17. İbrahim Samidi Türbesi
Muş Gezilecek Yerler 2023 - Muş’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

Muş Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. Muş Ovası
  2. Haçlı Gölü (Kazan Gölü – Bulanık Gölü)
  3. Malazgirt Ovası
  4. Akdoğan Gölü
  5. Güzeldağ Kayak Merkezi

Muş'un yöresel yemekleri de oldukça meşhurdur. Muş gezi planınıza muhakkak yöresel lezzetleri de eklemenizi tavsiye ederiz. Helimaşı çorbası, herse, hez dolması, kaburga dolması, jağ, kırçik, gülük, kenger, sıpidak, uçkun, kak, teter helvası, Muş böreği, cav belek, mırtöge gibi özgün lezzetleri Muş ilinde tadabilirsiniz.

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