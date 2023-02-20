Muş Gezilecek Yerler 2023 - Muş’ta Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Doğal Mekanlar ve Müzeler

1929 yılında Bitlis ilinden ayrılarak Türkiye'nin 81 ilinden biri olan Muş, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. İklimsel ve coğrafi özellikler sebebiyle ekonomik açıdan çok etkin olamayan Muş doğal güzellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Muş lalesi bu ilin en önemli tanıtım değeridir. Muş'un Türkiye çapında markalaşmasına öncülük eden Muş lalesi Nisan sonu ile Mayıs başlarında çiçek açarak Muş'a canlılık katar. Bunun yanında şehir merkezinde çokça eski eserlere rastlamak mümkündür. Eğer Muş'u keşfetmek ve detaylı gezmek istiyorsanız size gerekli listeyi paylaşacağız. İşte Muş gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…