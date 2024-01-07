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Haberler Yaşam Mustafa Batuhan Güleç asrın felaketinde kaybolmuş! Annesinden yürek yakan feryat: Her kapı çaldığında…
Giriş Tarihi: 07.01.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 11:48

Mustafa Batuhan Güleç asrın felaketinde kaybolmuş! Annesinden yürek yakan feryat: Her kapı çaldığında…

Hatay, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. İskenderun'daki Güleryüz Apartmanı, saniyeler içinde yıkıldı. O binada yaşayan Mustafa Batuhan, enkazdan çıkartıldı, battaniyeye sarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz gençten bir daha haber alınamadı. 11 aydır evladından gelecek haberi bekleyen anne Selma Güleç'in çağrısı yürek yaktı: Eğer vefat ettiyse de cenazesini istiyorum. Her kapı ve telefon çaldığında o geldi zannediyorum

İHA
Mustafa Batuhan Güleç asrın felaketinde kaybolmuş! Annesinden yürek yakan feryat: Her kapı çaldığında…

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ili salladı. En büyük yıkım ise Hatay'da yaşandı. On binlerce bina yıkıldı, 25 binden fazla vatandaşımız hayata gözlerini kapadı. Asrın felaketinin ardından 11 ay geçmesine rağmen hala yakınlarından haber alamayanların hikayesi ise herkesi duygulandırdı.

Mustafa Batuhan Güleç asrın felaketinde kaybolmuş! Annesinden yürek yakan feryat: Her kapı çaldığında…

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Sema Güleç de mimarlık bölümü mezunu 25 yaşındaki evladı Mustafa Batuhan'dan aylardır haber alamadı. Depreme Antakya ilçesi Numune Mahallesi Güleryüz Apartmanı'nda yakalanan Mustafa Batuhan, asrın felaketinin ardından bulunamadı. Acılı anne Selma Güleç, evladından gelecek haberi aylardır umut içerisinde beklemeye başladı.

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Mustafa Batuhan Güleç asrın felaketinde kaybolmuş! Annesinden yürek yakan feryat: Her kapı çaldığında…

"HER KAPI ÇALDIĞINDA…"

Evladını istediğini dile getiren anne Güleç, "Eğer vefat ettiyse de cenazesini istiyorum. Her kapı ve telefon çaldığında o geldi zannediyorum. Kalbim atıyor acaba o mu geldi yoksa bir haber mi geldi diye ümidimizi kesemiyoruz. Canlı veya cansız bir şekilde oğlumu bulmam lazım" ifadelerini kullandı.

Mustafa Batuhan Güleç asrın felaketinde kaybolmuş! Annesinden yürek yakan feryat: Her kapı çaldığında…

Evladını hastaneye götüren vatandaşlara seslenen anne Güleç, "Denildiğine göre battaniyeye konulmuş, 'ne kadar yakışıklı bir çocuk dedim içimden' diyor kadın. Ambulans doluyum diye almamış ve onun üzerine arkadan gelen beyaz bir arabayı durdurup ona koymuşlar.

Mustafa Batuhan Güleç asrın felaketinde kaybolmuş! Annesinden yürek yakan feryat: Her kapı çaldığında…

Ben o arabaya seslenmek istiyorum. Numune Mahallesi, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi, Güleryüz Apartmanı'nın önünden aldığınız hatırlıyorsanız bize ulaşın" çağrısı yaptı.

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