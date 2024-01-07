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Mustafa Batuhan Güleç asrın felaketinde kaybolmuş! Annesinden yürek yakan feryat: Her kapı çaldığında…
Giriş Tarihi: 07.01.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
11:48
Mustafa Batuhan Güleç asrın felaketinde kaybolmuş! Annesinden yürek yakan feryat: Her kapı çaldığında…
Hatay, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. İskenderun'daki Güleryüz Apartmanı, saniyeler içinde yıkıldı. O binada yaşayan Mustafa Batuhan, enkazdan çıkartıldı, battaniyeye sarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak talihsiz gençten bir daha haber alınamadı. 11 aydır evladından gelecek haberi bekleyen anne Selma Güleç'in çağrısı yürek yaktı: Eğer vefat ettiyse de cenazesini istiyorum. Her kapı ve telefon çaldığında o geldi zannediyorum