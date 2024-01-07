Mustafa Batuhan Güleç asrın felaketinde kaybolmuş! Annesinden yürek yakan feryat: Her kapı çaldığında…

"HER KAPI ÇALDIĞINDA…"

Evladını istediğini dile getiren anne Güleç, "Eğer vefat ettiyse de cenazesini istiyorum. Her kapı ve telefon çaldığında o geldi zannediyorum. Kalbim atıyor acaba o mu geldi yoksa bir haber mi geldi diye ümidimizi kesemiyoruz. Canlı veya cansız bir şekilde oğlumu bulmam lazım" ifadelerini kullandı.