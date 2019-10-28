Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri!

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in 96.yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı'nda okullarda şiirler okunacak, etkinlikler düzenlenecek ve bu bağlamda da 29 Ekim ile ilgili mesajlar ve sözler sabah.com.tr adresinde olacak. On binlerce vatandaş 29 Ekim coşkusunu yaşarken sosyal medya hesaplarından Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözlerini ve mesajlarını araştırıyor. Haberimizde, Whatsapp, Twitter, Facebook ve SMS olarak paylaşabileceğiniz resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözlerine mesajlarına yer verdik.