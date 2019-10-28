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’ün ile ilgili sözleri!

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in 96.yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. 'nda okullarda şiirler okunacak, etkinlikler düzenlenecek ve bu bağlamda da 29 Ekim ile ilgili mesajlar ve sözler sabah.com.tr adresinde olacak. On binlerce vatandaş 29 Ekim coşkusunu yaşarken sosyal medya hesaplarından 'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözlerini ve mesajlarını araştırıyor. Haberimizde, Whatsapp, Twitter, Facebook ve SMS olarak paylaşabileceğiniz resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözlerine mesajlarına yer verdik.

Giriş Tarihi: 28.10.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 10:52
Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri!

Her yıl tüm yurtta coşku ile kutlanan 2019 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler ile kutlanacak bayram öncesi ise son hazırlıklar tamamlanıyor. Vatandaşlar bu anlam dolu günde 'ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözlerini sevdiklerine göndermek istiyor. Bizde haberimizde sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözlerini derledik…

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri!

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET BAYRAMI SÖZLERİ VE MESAJLARI

Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir.

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Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri!

"Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri!

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri!

Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri!

Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri!

Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.

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