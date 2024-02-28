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Müstehcen görüntülerini satmıştı: Onlyfans fenomeni Sarem Uysal hakkında istenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
09:03
Müstehcen görüntülerini satmıştı: Onlyfans fenomeni Sarem Uysal hakkında istenen ceza belli oldu!
Onlyfans fenomeni Sarem Uysal, sosyal medya hesabından müstehcen görüntülerini yayınladı. Videolarını para karşılığı sattığı belirlenen ve "Video başına 200 dolar kazanıyorum" diyen Sarem Uysal, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, fenomenin çocukların da bulunabileceği ortamda müstehcen görüntüler paylaştığı vurgulandı. Fenomen hakkında istenen ceza açıklandı…