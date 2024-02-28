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Haberler Yaşam Müstehcen görüntülerini satmıştı: Onlyfans fenomeni Sarem Uysal hakkında istenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 09:03

Müstehcen görüntülerini satmıştı: Onlyfans fenomeni Sarem Uysal hakkında istenen ceza belli oldu!

Onlyfans fenomeni Sarem Uysal, sosyal medya hesabından müstehcen görüntülerini yayınladı. Videolarını para karşılığı sattığı belirlenen ve "Video başına 200 dolar kazanıyorum" diyen Sarem Uysal, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, fenomenin çocukların da bulunabileceği ortamda müstehcen görüntüler paylaştığı vurgulandı. Fenomen hakkında istenen ceza açıklandı…

ARZU KAYA
Müstehcen görüntülerini satmıştı: Onlyfans fenomeni Sarem Uysal hakkında istenen ceza belli oldu!

Sosyal medya hesaplarından müstehcen görüntülerini yayınlayan fenomenlere yönelik operasyonlar devam etti. Onlyfans fenomeni Sarem Uysal lakaplı Yıldız H.'nin müstehcen fotoğraflarını yayınladığı hatta para karşılığında sattığı belirlendi.

Müstehcen görüntülerini satmıştı: Onlyfans fenomeni Sarem Uysal hakkında istenen ceza belli oldu!

SABAH'ın gündeme getirdiği ve bu platformlara çocukların da erişebilmediğine dikkat çektiği haberin ardından savcılık harekete geçti. Soruşturma kapsamında tutuklanan Sarem Uysal, 5 gün sonra itiraz üzerine salıverildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame dikkat çekti.

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Müstehcen görüntülerini satmıştı: Onlyfans fenomeni Sarem Uysal hakkında istenen ceza belli oldu!

ÖDEMELER DOLAR ÜZERİNDEN YAPILIYOR

İddianamede 23 yaşındaki Sarem Uysal'ın Türkiye'de yasaklı olan Onlyfans isimli siteye üye olduğu, siteye üye olduktan sonra müstehcen videolar çekerek ücret karşılığında yayınladığı belirtildi. Bu siteden görüntüleri izlemek isteyen kişilerin fenomen kadına dolar üzerinden belirlenen ücretle üye olduğunu anlatan savcılık, bu sayede Yıldız H'nin yasal olmayan şekilde gelir elde ettiğini kaydetti.

Müstehcen görüntülerini satmıştı: Onlyfans fenomeni Sarem Uysal hakkında istenen ceza belli oldu!

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bir vatandaşın ihbarı üzerine yapılan araştırmayla Sarem Uysal lakaplı Yıldız H'nin cinsel içerikli görüntülerini ücret karşılığında izlettirdiği ifade edilen iddianamede şüphelinin 6 Ocak 2024 tarihinde tutuklanıp itiraz üzerine 5 gün sonra tahliyesine karar verildiği anlatıldı. Yıldız H'nin "alenen müstehcen yayın satmak veya kiralamak" suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.

Müstehcen görüntülerini satmıştı: Onlyfans fenomeni Sarem Uysal hakkında istenen ceza belli oldu!

SAVCILIK ÇOCUK HASSASİYETİ GÖSTERDİ

Sarem Uysal adlı kullanıcının sosyal medya platformu üzerinden müstehcen videolar paylaşıp para kazanmak için telegram hesabından devam videoları paylaştığı ve bu kişinin takipçileri arasında çocukların da bulunduğu belirlenmişti. Savcılık, çocukların sosyal medya platformuna serbestçe girip erişebildiği ve Yıldız H'nin içeriklerini gördüğünü belirterek tutuklanmasını istemişti.

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