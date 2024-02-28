Müstehcen görüntülerini satmıştı: Onlyfans fenomeni Sarem Uysal hakkında istenen ceza belli oldu!

ÖDEMELER DOLAR ÜZERİNDEN YAPILIYOR

İddianamede 23 yaşındaki Sarem Uysal'ın Türkiye'de yasaklı olan Onlyfans isimli siteye üye olduğu, siteye üye olduktan sonra müstehcen videolar çekerek ücret karşılığında yayınladığı belirtildi. Bu siteden görüntüleri izlemek isteyen kişilerin fenomen kadına dolar üzerinden belirlenen ücretle üye olduğunu anlatan savcılık, bu sayede Yıldız H'nin yasal olmayan şekilde gelir elde ettiğini kaydetti.