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Haberler Yaşam Müşterisini bayıltıp taciz etmişti: Sapık taksiciden pişkin savunma! Rezil görüntüler için bakın ne dedi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 16:53 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:54

Müşterisini bayıltıp taciz etmişti: Sapık taksiciden pişkin savunma! Rezil görüntüler için bakın ne dedi

İstanbul'da bir taksi şoförünün müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği görüntüleri çekip yayınladığı ihbarı üzerine gözaltına alınan taksi şoförü B.N. (28) Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen taksi şoförünün polise verdiği ifadede "Ben o görüntüleri 7-8 ay önce eşimi kıskandırmak için çekmiştim. Kimseye ilaç verip uyutmadım, taciz etmedim. O sırada müşteri uyuyordu. Kim olduğunu dahi bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK
Müşterisini bayıltıp taciz etmişti: Sapık taksiciden pişkin savunma! Rezil görüntüler için bakın ne dedi

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan Taksi şoförü B.N., kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Poliste verdiği ifadesinde tam tarihini hatırlamadığı yaklaşık 7-8 ay önce meydana gelen olayda, kadınla kendisinden sigara için ateş istemesi üzerine tanıştığını anlatan şüphelinin, birlikte 3- 4 saat taksiyle gezdiklerini bu sırada alkollü olan kadının ön koltukta uyuya kaldığını, evinin önüne geldiğinde onu uyandırmadan görüntüleri çektiğini anlattığı öğrenildi.

Müşterisini bayıltıp taciz etmişti: Sapık taksiciden pişkin savunma! Rezil görüntüler için bakın ne dedi

Şüpheli B.N. görüntüleri boşanma aşamasında olan eşini kıskandırmak için çektiğini söyledi. B.N.'nin ifadesinde "Görüntülerde zaten taciz gibi bir şey yoktu. Sadece o uyurken hafifçe boynuna dokunurken görüntü çekmiştim. Daha sonra kadını uyandırdım. Evine gitti. Kim olduğunu ve tam olarak nerede oturduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi.

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Müşterisini bayıltıp taciz etmişti: Sapık taksiciden pişkin savunma! Rezil görüntüler için bakın ne dedi

BEN TACİZ ETMEDİM

Şüpheli, yaklaşık 1,5 yıl önce evlendiği eşiyle boşanma aşamasında olduklarını söyleyerek, eşinin ve kendisini daha önceden de tehdit eden akrabalarının bu görüntüleri dağıtarak kendisini zor durumda bırakmaya çalıştığını iddia etti. Şüpheli B.N. "Ben kimseyi taciz etmedim. Hiçbir görüntüyü sosyal medyada paylaşmadım" dedi.

Müşterisini bayıltıp taciz etmişti: Sapık taksiciden pişkin savunma! Rezil görüntüler için bakın ne dedi

MAĞDUR ŞİKAYETİ YOK

Yetkililer olayla ilgili mağdur kadının kimliğine ulaşılamadığını belirtirken, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Müşterisini bayıltıp taciz etmişti: Sapık taksiciden pişkin savunma! Rezil görüntüler için bakın ne dedi

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Adliyeye getirilen şüpheli Bayram N., savcılığa ifade verdi. Cinsel temasa yönelik suçlamaları ikrar eden şüpheli "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklamaya sevk edildi.

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