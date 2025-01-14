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Müşterisini bayıltıp taciz etmişti: Sapık taksiciden pişkin savunma! Rezil görüntüler için bakın ne dedi
Giriş Tarihi: 14.01.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
16:54
Müşterisini bayıltıp taciz etmişti: Sapık taksiciden pişkin savunma! Rezil görüntüler için bakın ne dedi
İstanbul'da bir taksi şoförünün müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği görüntüleri çekip yayınladığı ihbarı üzerine gözaltına alınan taksi şoförü B.N. (28) Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen taksi şoförünün polise verdiği ifadede "Ben o görüntüleri 7-8 ay önce eşimi kıskandırmak için çekmiştim. Kimseye ilaç verip uyutmadım, taciz etmedim. O sırada müşteri uyuyordu. Kim olduğunu dahi bilmiyorum" dediği öğrenildi.