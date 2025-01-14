Müşterisini bayıltıp taciz etmişti: Sapık taksiciden pişkin savunma! Rezil görüntüler için bakın ne dedi

Şüpheli B.N. görüntüleri boşanma aşamasında olan eşini kıskandırmak için çektiğini söyledi. B.N.'nin ifadesinde "Görüntülerde zaten taciz gibi bir şey yoktu. Sadece o uyurken hafifçe boynuna dokunurken görüntü çekmiştim. Daha sonra kadını uyandırdım. Evine gitti. Kim olduğunu ve tam olarak nerede oturduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi.