Muz Kralı sekreteriyle Yunan adalarında yakalandı: Urla’ya girişi yasaklandı!

Sekreteri Özlem Poslu ile aşk yaşayan iş adamı Atınç, fena yakalanmıştı. İddialara göre; Üç çocuğunun annesi ve lise aşkı olan eşi Özüm Atınç'a "İstanbul'da bir toplantıya gidiyorum" diyen Atınç, sekreteri ile Yunan adalarına gitti. Restoranda yemek yiyen çift, burada okul arkadaşına yakalandı.