Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Muz Kralı sekreteriyle Yunan adalarında yakalandı: Urla’ya girişi yasaklandı!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:21

Muz Kralı sekreteriyle Yunan adalarında yakalandı: Urla’ya girişi yasaklandı!

İzmir ve Aydın sosyetesinin yakından tanıdığı turizmci, gayrimenkul yatırımcısı ve muz yetiştiricisi Hüseyin Atınç'a, sekreteri Özlem Poslu ile yaşadığı yasak aşk pahalıya patlamıştı. Kocasından 100 bin TL tazminat isteyen Özüm Atınç, yeni bir karar daha aldırdı. Muz Kralı olarak bilinen Atınç'ın Urla'ya girişi yasaklandı. İşte Ege sosyetesinin konuştuğu olayın detayları

Muz Kralı sekreteriyle Yunan adalarında yakalandı: Urla’ya girişi yasaklandı!

Muz Kralı'na bir şok daha… İzmir ve Aydın sosyetesinin yakından tanıdığı turizmci, gayrimenkul yatırımcısı ve muz yetiştiricisi Hüseyin Atınç'a, Urla 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden şok bir ceza geldi.

Muz Kralı sekreteriyle Yunan adalarında yakalandı: Urla’ya girişi yasaklandı!

33 KİLOMETRE DETAYI
Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Hüseyin Atınç'a yasak aşk iddiasıyla boşanma ve tazminat davası açan Özüm Atınç'ın talebini değerlendiren mahkeme, ünlü işadamı hakkında eşinin 33 kilometre yakınına yaklaşmama kararı verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Muz Kralı sekreteriyle Yunan adalarında yakalandı: Urla’ya girişi yasaklandı!

SEKRETERİYLE YUNAN ADALARINDA YAKALANMIŞTI

Ege'nin jet sosyetesinde 'muz kralı' olarak tanınan turizmci, gayrimenkul yatırımcısı ve muz yetiştiricisi Hüseyin Atınç'ın yasak aşkı mahkemelik olmuştu.

Muz Kralı sekreteriyle Yunan adalarında yakalandı: Urla’ya girişi yasaklandı!

Sekreteri Özlem Poslu ile aşk yaşayan iş adamı Atınç, fena yakalanmıştı. İddialara göre; Üç çocuğunun annesi ve lise aşkı olan eşi Özüm Atınç'a "İstanbul'da bir toplantıya gidiyorum" diyen Atınç, sekreteri ile Yunan adalarına gitti. Restoranda yemek yiyen çift, burada okul arkadaşına yakalandı.

Muz Kralı sekreteriyle Yunan adalarında yakalandı: Urla’ya girişi yasaklandı!

BEBEKLERİ DE VARMIŞ
Atınç ve sevgilisini restoranda gören arkadaşı, durumu telefonla işadamının karısına anlattı.

SON DAKİKA