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Muz Kralı sekreteriyle Yunan adalarında yakalandı: Urla’ya girişi yasaklandı!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
10:21
Muz Kralı sekreteriyle Yunan adalarında yakalandı: Urla’ya girişi yasaklandı!
İzmir ve Aydın sosyetesinin yakından tanıdığı turizmci, gayrimenkul yatırımcısı ve muz yetiştiricisi Hüseyin Atınç'a, sekreteri Özlem Poslu ile yaşadığı yasak aşk pahalıya patlamıştı. Kocasından 100 bin TL tazminat isteyen Özüm Atınç, yeni bir karar daha aldırdı. Muz Kralı olarak bilinen Atınç'ın Urla'ya girişi yasaklandı. İşte Ege sosyetesinin konuştuğu olayın detayları