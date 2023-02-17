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Haberler Yaşam Nafile namazı nasıl kılınır? Diyanet ile nafile namazı kaç rekattır, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir?
Giriş Tarihi: 17.02.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 12:58

Nafile namazı nasıl kılınır? Diyanet ile nafile namazı kaç rekattır, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir?

Miraç Kandili 17 Şubat bugün idrak ediliyor. Kandil namazı ile birlikte nafile namaz kılınışı Diyanet ile araştırılmaya başladı. Hz. Muhammed'in göğe yükselip Allah'ın huzuruna çıktığı bu özel günü İslam alemi ibadetle dolu geçiriyor. Nafile namazlar vakitleri ile araştırılırken bu geceyi şükür ve dua ile geçirmek isteyen Müslümanlar, nafile namazı nasıl kılınır sorusuna yanıt arıyor. Peki, nafile namazı kaç rekattır, ne zaman kılınır, nedir? İşte, adım adım kılınışı ile namazda okunacak dualar ve sureler…

Nafile namazı nasıl kılınır? Diyanet ile nafile namazı kaç rekattır, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir?

Nafile namazı nasıl kılınır, kaç rekattır soruları Miraç Kandili ile birlikte gündemdeki yerini aldı. İbadetle geçirilmesi tavsiye edilen kandil gecelerinde İslam alemi camilerde ve evlerinde namaz kılacak ve dua edecek. Farz olmayan ancak yine tavsiye edilen nafile namazı nedir, ne zaman kılınır soruları da yanıt aramaya başladı. İşte, Diyanet ile nafile namazı kılınışı hakkında merak edilenler…

Nafile namazı nasıl kılınır? Diyanet ile nafile namazı kaç rekattır, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir?

NAFİLE NAMAZ NEDİR?

Nafile namaz, farz ve vacib olan namazların dışında belli günlerde veya günün belli saatlerinde kılınan namazlardır. Nafile namazlar, Peygamber Efendimizin uygulamalarına dayanılarak belirli zamanlarda veya bazı vesilelerle ya da kişinin kendi isteğiyle herhangi bir zamanda Allah'a yakınlaşmak ve sevap kazanmak amacıyla kılınan namazlardır. Bunlar gönüllü olarak kendiliğinden kılındığı için "gönüllü (tatavvu) namazlar veya arzuya bağlı namazlar" olarak da adlandırılır.

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Nafile namazı nasıl kılınır? Diyanet ile nafile namazı kaç rekattır, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir?

NAFİLE NAMAZI KAÇ REKATTIR?

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

Nafile namazı nasıl kılınır? Diyanet ile nafile namazı kaç rekattır, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir?

NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

2 REKAT NAFİLE NAMAZI KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Nafile namazı nasıl kılınır? Diyanet ile nafile namazı kaç rekattır, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir?

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

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