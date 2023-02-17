Nafile namazı nasıl kılınır? Diyanet ile nafile namazı kaç rekattır, ne zaman kılınır, nasıl niyet edilir?

Miraç Kandili 17 Şubat bugün idrak ediliyor. Kandil namazı ile birlikte nafile namaz kılınışı Diyanet ile araştırılmaya başladı. Hz. Muhammed'in göğe yükselip Allah'ın huzuruna çıktığı bu özel günü İslam alemi ibadetle dolu geçiriyor. Nafile namazlar vakitleri ile araştırılırken bu geceyi şükür ve dua ile geçirmek isteyen Müslümanlar, nafile namazı nasıl kılınır sorusuna yanıt arıyor. Peki, nafile namazı kaç rekattır, ne zaman kılınır, nedir? İşte, adım adım kılınışı ile namazda okunacak dualar ve sureler…