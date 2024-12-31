Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Nalet Bebe kimdir? Nalet Bebe Ömer Başdoğan kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:27

Nalet Bebe kimdir? Nalet Bebe Ömer Başdoğan kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor?

Nalet Bebe kimdir O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programı ile gündemde. Sosyal medya fenomeni olarak tanınan takma adlı Ömer Başdoğan hayatı ve kariyeri ile araştırılıyor. Yarışmaya konuk olan ismi ilk defa görenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki; Nalet Bebe kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor, evli mi?

Nalet Bebe kimdir? Nalet Bebe Ömer Başdoğan kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor?

Nalet Bebe lakaplı Ömer Başdoğan kimdir merak konusu. Instagram, YouTube gibi pek çok sosyal medya platformunda çıkardığı içeriklerle tanınan ünlü ismin yer aldığı sinema filmleri de var. İşte, Nalet Bebe hakkında merak edilenler...

Nalet Bebe kimdir? Nalet Bebe Ömer Başdoğan kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor?

NALET BEBE KİMDİR?

7 Mart 1987 Ankara doğumlu olan Ömer Başdoğan sosyal medyada "Nalet Bebe" lakabıyla içerik üretiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nalet Bebe kimdir? Nalet Bebe Ömer Başdoğan kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor?

Eskiden memur olarak çalışan Başdoğan sosyal medyada tanınırlığı ardından oyunculuğa adım attı.

Nalet Bebe kimdir? Nalet Bebe Ömer Başdoğan kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor?

Nalet Bebe, Hep Yek 3, Enes Batur Gerçek Kahraman, Şahane Hayaller, Tutunamayanlar, Türkler Çıldırmış Olmalı 2 gibi filmlerde yer aldı.

Nalet Bebe kimdir? Nalet Bebe Ömer Başdoğan kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor?
SON DAKİKA