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Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Ailenin avukatları harekete geçti... Mahkemeye şok dilekçe
Giriş Tarihi: 18.02.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
14:06
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Ailenin avukatları harekete geçti... Mahkemeye şok dilekçe
Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturmasında peş peşe gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 'Suçluyu kayırma' suçundan 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 kişi hakkında hazırlanan 2 iddianamenin ardından Güran ailesinin avukatları, tutuklu 4 müvekkillerinin tahliyesi için 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi.