Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Ailenin avukatları harekete geçti... Mahkemeye şok dilekçe
Giriş Tarihi: 18.02.2025 13:53 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:06

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Ailenin avukatları harekete geçti... Mahkemeye şok dilekçe

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturmasında peş peşe gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 'Suçluyu kayırma' suçundan 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 kişi hakkında hazırlanan 2 iddianamenin ardından Güran ailesinin avukatları, tutuklu 4 müvekkillerinin tahliyesi için 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Ailenin avukatları harekete geçti... Mahkemeye şok dilekçe

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 3'ü suça sürüklenen çocuk 15 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Ailenin avukatları harekete geçti... Mahkemeye şok dilekçe

Başsavcılık tarafından tutuklu şüpheliler Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan ve Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan, suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında hazırlanarak 2. Çocuk Mahkemesine sunulan iddianamelerle ilgili inceleme sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Ailenin avukatları harekete geçti... Mahkemeye şok dilekçe

Güran ailesinin avukatlarından Mustafa Demir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, amca Salim Güran'ın 5 kardeşi (Fuat, Kurtuluş, Barış, Ömer Faruk ve İbrahim Halil Güran) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan iddianame hazırlandığını hatırlatarak, "TCK'nin 283/3 maddesi gereği kardeşler yönünden bu suçun işlenmesi halinde ceza hükmü olmayacaktır." dedi.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Ailenin avukatları harekete geçti... Mahkemeye şok dilekçe

Açıklamanın ardından Güran ailesinin avukatları tutuklu müvekkilleri Birsen, Maşallah ve Fuat Güran ile Muhammed Kaya'nın haklarında hazırlanan iddianamenin kabulüne karar verilmesi halinde tensiple tahliye edilmeleri için Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvuru yaptı.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Ailenin avukatları harekete geçti... Mahkemeye şok dilekçe

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 15 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmış, Başsavcılık tarafından hazırlanan, tutuklu şüpheliler Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan iddianame Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine, suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesine dün sunulmuştu.

SON DAKİKA