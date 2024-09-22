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Giriş Tarihi: 22.09.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 14:04

Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika gelişmesi! Tavşantepe Köyü’nde hareketli anlar: Tek tek DNA arandı!

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti soruşturması Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Korkunç olayın üzerinden bir ay geçmesine rağmen cinayet bir türlü aydınlatılamadı. Bugüne kadar amca Salim Güran, Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar başta olmak üzerine küçük kızın annesi ve ağabeyinin de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. Cinayeti Salim Güran'ın işlediğini söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın, 3 kez ifade değiştirmesi kafaları karıştırdı. Bahtiyar'ın son ifadesinin ardından Türkiye'nin konuştuğu Tavşantepe Köyü'nde hareketli anlar yaşandı. İşte detaylar...

Hüseyin KAÇAR
Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika gelişmesi! Tavşantepe Köyü’nde hareketli anlar: Tek tek DNA arandı!

Türkiye'nin gündemi, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'dı. 8 yaşındaki Narin, 21 Ağustos'ta Kur'an kursu dönüşü kayıplara karıştı. Son olarak 15.15'te okul kamerası tarafından görüntülenen küçük kızdan bir daha haber alınamadı.

Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika gelişmesi! Tavşantepe Köyü’nde hareketli anlar: Tek tek DNA arandı!

Yürütülen arama çalışmaları sonucu Narin'in çuval içerisinde cansız bedenine ulaşıldı. En büyük şüpheli ise aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran'dı.

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Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika gelişmesi! Tavşantepe Köyü’nde hareketli anlar: Tek tek DNA arandı!

Kasten adam öldürme suçundan tutuklanan amca Salim Güran, cinayet suçlamalarını reddederken gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi şok etkisi yarattı. İfadesinde Narin'in cansız bedenini Salim Güran'dan aldığını ve 200 bin TL karşılığında Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü söyleyen Bahtiyar tutuklandı.

Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika gelişmesi! Tavşantepe Köyü’nde hareketli anlar: Tek tek DNA arandı!

Soruşturma kapsamında Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes, amcası Fuat ile yengesi Hediye, kuzenleri Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yengesi Maşallah, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklandı. Ancak kan donduran cinayette sır perdesi bir türlü aralanmadı. Anne Yüksel Güran, Salim Güran ile yasak aşk iddialarını reddederken Tavşantepe Köyü'ndeki suskunluk kafaları karıştırdı.

Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika gelişmesi! Tavşantepe Köyü’nde hareketli anlar: Tek tek DNA arandı!

NARİN'İN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Adli Tıp Kurumunun ilk incelemeleri tamamlandı. İlk rapora göre, Narin'in boğularak öldürüldüğü belirlenirken, amcanın otomobilinin sürücü koltuğunda bulunan lekenin Narin'in salyası olduğu anlaşıldı. Amcanın eline bulaşan sıvıyı, araç koltuğuna sildiği, bu şekilde sıvının oraya leke olarak geçtiğinin üzerinde durulduğu vurgulandı.

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