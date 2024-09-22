Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika gelişmesi! Tavşantepe Köyü’nde hareketli anlar: Tek tek DNA arandı!

Türkiye'nin gündemi, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'dı. 8 yaşındaki Narin, 21 Ağustos'ta Kur'an kursu dönüşü kayıplara karıştı. Son olarak 15.15'te okul kamerası tarafından görüntülenen küçük kızdan bir daha haber alınamadı.