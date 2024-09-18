Narin Güran cinayetinde 29. gün! Mezar taşındaki o detay dikkat çekti

Amca Salim Güran, 2 Eylül'de kasten öldürme suçundan tutuklanırken, 21 Ağustos'ta amca Salim Güran ile görüştüğü belirlenen Nevzat Bahtiyar'dan kan donduran itiraf geldi. Nevzat Güran, Narin'in bedenini Salim Güran'dan teslim aldığını ve 200 bin TL için Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü söyledi.