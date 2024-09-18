Giriş Tarihi: 18.09.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
15:14
Narin Güran cinayetinde 29. gün! Mezar taşındaki o detay dikkat çekti
Türkiye, 8 yaşında canice hayattan koparılan Narin evladına ağladı. Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde yaşayan ve 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Kan donduran olayda en büyük şüpheli amca Salim Güran'dı. Amca Salim Güran, Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'ın da aralarında olduğu 12 şüpheli tutuklandı. Narin'in köyündeki kabri ise ziyaretçi akınına uğradı. Yeni yapılan mezarındaki o detay ise dikkatlerden kaçmadı...