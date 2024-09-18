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Giriş Tarihi: 18.09.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 15:14

Narin Güran cinayetinde 29. gün! Mezar taşındaki o detay dikkat çekti

Türkiye, 8 yaşında canice hayattan koparılan Narin evladına ağladı. Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde yaşayan ve 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Kan donduran olayda en büyük şüpheli amca Salim Güran'dı. Amca Salim Güran, Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'ın da aralarında olduğu 12 şüpheli tutuklandı. Narin'in köyündeki kabri ise ziyaretçi akınına uğradı. Yeni yapılan mezarındaki o detay ise dikkatlerden kaçmadı...

Narin Güran cinayetinde 29. gün! Mezar taşındaki o detay dikkat çekti

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra kahreden haber geldi. Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde cansız bedenine ulaşılan Narin'in cinayete kurban gittiği belirlendi.

Narin Güran cinayetinde 29. gün! Mezar taşındaki o detay dikkat çekti

Aracında Narin'in DNA'sı bulunan ve aynı zamanda Tavşantepe Köyü'nün muhtarı olan amca Salim Güran, en kuvvetli cinayet şüphelisiydi.

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Narin Güran cinayetinde 29. gün! Mezar taşındaki o detay dikkat çekti

Amca Salim Güran, 2 Eylül'de kasten öldürme suçundan tutuklanırken, 21 Ağustos'ta amca Salim Güran ile görüştüğü belirlenen Nevzat Bahtiyar'dan kan donduran itiraf geldi. Nevzat Güran, Narin'in bedenini Salim Güran'dan teslim aldığını ve 200 bin TL için Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü söyledi.

Narin Güran cinayetinde 29. gün! Mezar taşındaki o detay dikkat çekti

ANNE, AĞABEY VE AMCA TUTUKLANDI

Nevzat Bahtiyar'ın itirafı sonrası soruşturmada peşi sıra gözaltı kararı geldi. Gözaltına alınan Narin'in annesi Yüksel, ağabeyi Enes, amcası Fuat ve eşi Hediye kuzenleri Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yengesi Maşallah, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay günü Batman'a davetiye dağıtmaya giden baba Arif Güran ise salıverildi.

Narin Güran cinayetinde 29. gün! Mezar taşındaki o detay dikkat çekti

NARİN'İN MEZARINA ZİYARETÇİ AKINI

Tüm Türkiye, soruşturmayı yakından takip ederken Narin'in Tavşantepe Köyü'ndeki kabrine ziyaretçi akını vardı. Binlerce vatandaş, oyuncak, kalem ve kağıtlarla birlikte soluğu Narin evladının mezarında aldı. Minik Narin'in mezarı başında dua okuyup ağladı.

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