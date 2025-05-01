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Narin Güran davasında yeni gelişme: 15 sanık 3’üncü kez hakim karşısına çıkıyor
Giriş Tarihi: 01.05.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
12:48
Narin Güran davasında yeni gelişme: 15 sanık 3’üncü kez hakim karşısına çıkıyor
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği davada, Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise yalnızca 6 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Narin cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 3'üncü duruşması yarın görüleceği açıklandı.