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NATO zirvesi öncesi Özgür Özel'den skandal çıkış! "Kendi ülkesini şikâyet eden bir anlayışı bu millet affetmez" |Mahmut Övür yazdı
Giriş Tarihi: 04.07.2026 07:48
Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 07:49
NATO zirvesi öncesi Özgür Özel'den skandal çıkış! "Kendi ülkesini şikâyet eden bir anlayışı bu millet affetmez" |Mahmut Övür yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı koltuk savaşı veren Özgür Özel'in Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden açıklamalarıyla ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, NATO Zirvesi vurgusu yaparak, "Dünyanın gözü kulağı Ankara'ya çevrilmişken, CHP'nin eski genel başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel öyle bir çıkış yaptı ki, bunu siyasi rakip değil, ancak Türkiye'nin yükselişinden rahatsız olan çevreler yapardı." dedi.