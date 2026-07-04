NATO zirvesi öncesi Özgür Özel'den skandal çıkış! "Kendi ülkesini şikâyet eden bir anlayışı bu millet affetmez" |Mahmut Övür yazdı

Son yıllarda "Beyin ölümü gerçekleşti", "ABD tarafından terk edilecek" denilen NATO, aksine büyümeye ve kendini yenilemeye devam etti. Önümüzdeki hafta ise Türkiye'nin ev sahipliğinde, "NATO 3.0" hedefiyle yeni bir yol haritası belirlemeye hazırlanıyor.

Bu tablo, 74 yıllık NATO üyesi Türkiye için sıradan bir diplomatik gelişme değil, tarihi bir fırsattır. Üstelik bu fırsat tesadüfen ortaya çıkmadı. Başkan Erdoğan liderliğinde dile getirilen "Daha adil bir dünya" çağrısının, Batıcı kuşatmalara rağmen savunma sanayiinde atılan ezber bozucu adımların ve çok yönlü denge siyasetinin doğal sonucudur.