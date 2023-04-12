Nayman kimdir, nasıl öldü, tarihteki yeri nedir? Kuruluş Osman Moğol komutan Nayman ne zaman öldü, kim öldürdü?

Kuruluş Osman Nayman kimdir, tarihteki yeri nedir, nasıl öldü gibi sorular yeni bölümün ekranlara gelmesiyle birlikte sıklıkla aratılmakta. ATV'nin en sevilen dizileri arasında yer alan ve 121. bölümüyle ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman'da Nayman, Osman Bey ile düello yapmaktadır. Düellonun sonunda galip gelen taraf, büyük kazanımlar elde etmektedir. Peki, Kuruluş Osman Nayman ne zaman öldü, kim öldürdü? Moğol Komutan Nayman kimdir, nasıl öldü? İşte konu hakkında detaylar