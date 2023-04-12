Nayman kimdir, nasıl öldü, tarihteki yeri nedir? Kuruluş Osman Moğol komutan Nayman ne zaman öldü, kim öldürdü?

Kuruluş Osman Nayman tarihteki yeri ve ölümü, ATV'nin tarihi dizisinin 121. gölümü ekranlara gelirken sıklıkla aratılıyor. Kuruluş Osman'da yeni bölümde "Nayman, Osman Bey'e bir teklifte bulunmuştur, teke tek dövüşeceklerdir." Yaşanan gerilim ve düellonun verdiği aksiyon hissi sebebiyle diziseverler "Nayman ne zaman öldü, kim öldürdü?" sorusunu sıklıkla yazıyor. Yeni sezonunun düşmanları arasında olan Kuruluş Osman Moğol komutan Nayman, Osman Bey'i yeneceğinden çok emindir. Peki, Nayman kimdir, ne demek? Kuruluş Osman Nayman nasıl öldü, kim öldürdü? İşte detaylar