Nazım Akmandil kimdir? Burcu Esmersoy’un evleneceği Nazım Akmandil kaç yaşında, nereli?

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu. 1998 yılında Günel Zeynalova-Didem adlı klipte Didem karakterinde oynamıştır. Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu derece ile bitirdi. 2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı.

Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. 2010 yılında vizyona giren Romantik Komedi filminde küçük bir rol oynadı ve filmdeki dansıyla büyük beğeni topladı. Burcu Esmersoy, iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor. Burcu Esmer Ferrari Reklam Pazarlama Sponsor müdürü ile 2005 tarihinde Paris'te evlenmiştir.2008 tarihinde ise ayrıldılar.

30 Ekim 2010 tarihinde yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği "Yok Böyle Dans" yarışmasında yarışmacı olarak bulundu. Azra Akın'ın İlk sezonun kazananı olduğu yarışmada; Azra Akın, Bedük, Bora Kozanoğlu, Burcu Esmersoy, Burcu Güneş, Defne Joy Foster, Derya Büyükuncu, Eda Taşpınar, Güneri Civaoğlu, Metin Arolat, Nilgün Belgün, Pascal Nouma, Ragga Oktay, Sibel Arna gibi ünlüler yarıştı, jüri koltuğunda ise Lilia Bennett, Saba Tümer, Sait Sökmen ve Tan Sağtürk bulunmuştur.

2011 yılında yapılan "Yok Böyle Dans" yarışmasında ise Burcu Esmersoy sunucu olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında da sunuculuk yaptı.