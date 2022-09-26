Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Nazım Akmandil kimdir? Burcu Esmersoy’un evleneceği Nazım Akmandil kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 26.09.2022 14:06 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 14:06

Nazım Akmandil kimdir? Burcu Esmersoy’un evleneceği Nazım Akmandil kaç yaşında, nereli?

Nazım Akmandil hayatı, Burcu Esmersoy ile evlenecek olması dolasıyla merak ediliyor. Burcu Esmersoy, Nazım Akmandil ile evlilik kararı aldı. Düğünü İtalya'daki bir otelde yapacaktı. Güzel sunucunun ilk tercihi, Como Gölü yakınındaki tarihi bir şato. Peki Nazım Akmandil kimdir? Burcu Esmersoy'un evleneceği Nazım Akmandil kaç yaşında, nereli?

Nazım Akmandil kimdir? Burcu Esmersoy’un evleneceği Nazım Akmandil kaç yaşında, nereli?

Nazım Akmandil kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Sevgilisi Esmersoy'dan 15 yaş küçük olduğu öğrenilen Nazım Akmandil'in 30 yaşında olduğu bilgileri yer alıyor. Esmersoy'un sır gibi sakladığı aşkının kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil olduğu ortaya çıkmıştı. Peki Nazım Akmandil kimdir? Burcu Esmersoy'un evleneceği Nazım Akmandil kaç yaşında, nereli?

Nazım Akmandil kimdir? Burcu Esmersoy’un evleneceği Nazım Akmandil kaç yaşında, nereli?

NAZIM AKMANDİL KİMDİR?

Sevgilisi Esmersoy'dan 15 yaş küçük olduğu öğrenilen Nazım Akmandil'in 30 yaşında olduğu bilgileri yer alıyor. Yazılımcı olan ve birçok önemli projede yer alan Akmandil, uzun süredir Burcu Esmersoy ile birlikteliğini sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nazım Akmandil kimdir? Burcu Esmersoy’un evleneceği Nazım Akmandil kaç yaşında, nereli?

BURCU ESMERSOY KİMDİR?

Burcu Esmersoy 2 Ekim 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. Annesinin ismi Kamile babasının ismi ise Timur'dur. Çerkez kökenli bir sunucudur. Annesi ile babası o henüz 4 yaşındayken ayrılmışlardır. Ablası ve babaannesiyle beraber yaşamıştır.

Beşiktaş Lisesi'ni bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi'ne giren Esmersoy, bu okulda Turizm İşletmeciliği okudu ve bu bölümden mezun olmasının ardından New York Üniversitesi'nden Hospitality, Tourism and Sports Management eğitimi aldı.

Nazım Akmandil kimdir? Burcu Esmersoy’un evleneceği Nazım Akmandil kaç yaşında, nereli?

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu. 1998 yılında Günel Zeynalova-Didem adlı klipte Didem karakterinde oynamıştır. Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu derece ile bitirdi. 2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı.

Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. 2010 yılında vizyona giren Romantik Komedi filminde küçük bir rol oynadı ve filmdeki dansıyla büyük beğeni topladı. Burcu Esmersoy, iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor. Burcu Esmer Ferrari Reklam Pazarlama Sponsor müdürü ile 2005 tarihinde Paris'te evlenmiştir.2008 tarihinde ise ayrıldılar.

30 Ekim 2010 tarihinde yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği "Yok Böyle Dans" yarışmasında yarışmacı olarak bulundu. Azra Akın'ın İlk sezonun kazananı olduğu yarışmada; Azra Akın, Bedük, Bora Kozanoğlu, Burcu Esmersoy, Burcu Güneş, Defne Joy Foster, Derya Büyükuncu, Eda Taşpınar, Güneri Civaoğlu, Metin Arolat, Nilgün Belgün, Pascal Nouma, Ragga Oktay, Sibel Arna gibi ünlüler yarıştı, jüri koltuğunda ise Lilia Bennett, Saba Tümer, Sait Sökmen ve Tan Sağtürk bulunmuştur.

2011 yılında yapılan "Yok Böyle Dans" yarışmasında ise Burcu Esmersoy sunucu olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında da sunuculuk yaptı.

Nazım Akmandil kimdir? Burcu Esmersoy’un evleneceği Nazım Akmandil kaç yaşında, nereli?

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER :

2012 – Çocuklar Duymasın

2011 – Dedektif Memoli

2010 – Romantik Komedi

SON DAKİKA