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Haberler Yaşam Necla Teyze Ülker Güleryüz’ün ölümüyle ilgili kan donduran iddia: Cinayete mi kurban gitti?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 15:56 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 15:56

Necla Teyze Ülker Güleryüz’ün ölümüyle ilgili kan donduran iddia: Cinayete mi kurban gitti?

Ankara'da Necla Teyze adı ile bilinen Ülker Güleryüz, beslediği sokak köpekleri ile Türkiye'nin yüreğini ısıttı. Ancak önceki gün beslediği 'Bambam' isimli köpeği belediye ekipleri tarafından alındı. Duruma tepki gösteren Necla Teyze, aynı gece çıkan yangında kurtarılamadı. Türkiye'nin Necla Teyzesi, gözyaşları ile toprağa verilirken Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nin iddiası kafaları karıştırdı: Cinayete mi kurban gitti?

DHA
Necla Teyze Ülker Güleryüz’ün ölümüyle ilgili kan donduran iddia: Cinayete mi kurban gitti?

Ankara'nın Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde sokak köpeklerini besleyen ve çevresinde 'Necla Teyze' olarak bilinen Ülker Güleryüz'ün 'Bambam' isimli köpeği, önceki gün belediye ekipleri tarafından alındı. Güleryüz, toplanan başıboş sokak köpekleriyle birlikte köpeğinin de götürülmesine tepki gösterdi.

Necla Teyze Ülker Güleryüz’ün ölümüyle ilgili kan donduran iddia: Cinayete mi kurban gitti?

Güleryüz'ün, belediye görevlilerine tepki gösterdiği ve aracı durdurmaya çalışması videoya da yansıdı. Güleryüz'ün oturduğu gecekonduda aynı akşam yangın çıktı. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülürken, Güleryüz hayatını kaybetti. Güleryüz'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Necla Teyze Ülker Güleryüz’ün ölümüyle ilgili kan donduran iddia: Cinayete mi kurban gitti?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güleryüz'ün yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy da olay sonrası soruşturmanın genişletilmesi ve bu yangının cinayet olarak değerlendirilmesi talepli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi.

Necla Teyze Ülker Güleryüz’ün ölümüyle ilgili kan donduran iddia: Cinayete mi kurban gitti?

Dilekçede, Ülker Güleryüz'ün hayvanlarıyla birlikte yaşadığı barakada şüpheli şekilde yangın çıkması sonucu vefat ettiği, olayın olduğu gün Altındağ Belediyesi'nin köpeklerini alması üzerine komşuları aracılığıyla Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi ile iletişime geçip yardım istediği belirtildi.

Necla Teyze Ülker Güleryüz’ün ölümüyle ilgili kan donduran iddia: Cinayete mi kurban gitti?

SOSYAL MEDYADAKİ TEHDİT İÇERİKLİ YORUM...

Dilekçede, olayın yaşandığı tarihte Ülker Güleryüz'ün üzerinde çip olan köpeğinin alınmasına engel olmak istediği, belediye görevlilerine köpeği geri vermesi için bağırdığı videoların da sosyal medyada paylaşıldığı vurgulandı.

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