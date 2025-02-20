Necla Teyze Ülker Güleryüz’ün ölümüyle ilgili kan donduran iddia: Cinayete mi kurban gitti?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güleryüz'ün yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy da olay sonrası soruşturmanın genişletilmesi ve bu yangının cinayet olarak değerlendirilmesi talepli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi.