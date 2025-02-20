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Necla Teyze Ülker Güleryüz’ün ölümüyle ilgili kan donduran iddia: Cinayete mi kurban gitti?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
15:56
Necla Teyze Ülker Güleryüz’ün ölümüyle ilgili kan donduran iddia: Cinayete mi kurban gitti?
Ankara'da Necla Teyze adı ile bilinen Ülker Güleryüz, beslediği sokak köpekleri ile Türkiye'nin yüreğini ısıttı. Ancak önceki gün beslediği 'Bambam' isimli köpeği belediye ekipleri tarafından alındı. Duruma tepki gösteren Necla Teyze, aynı gece çıkan yangında kurtarılamadı. Türkiye'nin Necla Teyzesi, gözyaşları ile toprağa verilirken Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nin iddiası kafaları karıştırdı: Cinayete mi kurban gitti?