Neslican Tay kimdir, neden ve ne zaman öldü, hastalığı neydi? Neslican Tay hayatı hakkında merak edilenler

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Neslican Tay 14 Mart 1998'de Neslican Tay Rizeli bir anne ve Manisalı Çerkes bir babanın çocuğu olarak Bursa'da dünyaya geldi. Liseye kadar olan eğitimini Rize'de tamamladıktan sonra üniversite sınavına 2 hafta kala kanser olduğunu öğrendi ve eğitimine ara verdi. Gülbahar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Neslican Tay, 3 kez yendiği hastalığa 4'üncü kez yakalandığını öğrendi.