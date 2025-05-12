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Neslican Tay kimdir, neden ve ne zaman öldü, hastalığı neydi? Neslican Tay hayatı hakkında merak edilenler
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:09
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
06:09
Neslican Tay kimdir, neden ve ne zaman öldü, hastalığı neydi? Neslican Tay hayatı hakkında merak edilenler
Kansere karşı verdiği azimli mücadeleyle Türkiye'nin kalbinde taht kuran Neslican Tay'ın hayatı, "Demir Kadın: Neslican" filmiyle televizyonda izleyiciyle buluşuyor. Milyonlara ilham olan Tay, güçlü duruşuyla kanserle savaşan herkese umut olmuştu. Genç yaşta hayatını kaybeden Neslican Tay'ın yaşam öyküsü ve mücadele dolu süreci bir kez daha gündeme geldi. Peki; Neslican Tay kimdir, neden vefat etti, hastalığı neydi? İşte, hayatı ve hastalığına dair merak edilenler…