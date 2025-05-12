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Haberler Yaşam Neslican Tay kimdir, neden ve ne zaman öldü, hastalığı neydi? Neslican Tay hayatı hakkında merak edilenler
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:09 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 06:09

Neslican Tay kimdir, neden ve ne zaman öldü, hastalığı neydi? Neslican Tay hayatı hakkında merak edilenler

Kansere karşı verdiği azimli mücadeleyle Türkiye'nin kalbinde taht kuran Neslican Tay'ın hayatı, "Demir Kadın: Neslican" filmiyle televizyonda izleyiciyle buluşuyor. Milyonlara ilham olan Tay, güçlü duruşuyla kanserle savaşan herkese umut olmuştu. Genç yaşta hayatını kaybeden Neslican Tay'ın yaşam öyküsü ve mücadele dolu süreci bir kez daha gündeme geldi. Peki; Neslican Tay kimdir, neden vefat etti, hastalığı neydi? İşte, hayatı ve hastalığına dair merak edilenler…

Neslican Tay kimdir, neden ve ne zaman öldü, hastalığı neydi? Neslican Tay hayatı hakkında merak edilenler

Umudun ve direncin simgesi haline gelen Neslican Tay'ın hayatı ve yaşam öyküsü gündemdeki yerini aldı. "Ben bir bacaktan ibaret değilim" sözleriyle hafızalara kazınan Tay, kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonlara ilham olmuştu. Peki, Neslican Tay kimdir, hastalığı neydi, neden hayatını kaybetti? İşte detaylar…

Neslican Tay kimdir, neden ve ne zaman öldü, hastalığı neydi? Neslican Tay hayatı hakkında merak edilenler

NESLİCAN TAY KİMDİR?
Neslican Tay 14 Mart 1998'de Neslican Tay Rizeli bir anne ve Manisalı Çerkes bir babanın çocuğu olarak Bursa'da dünyaya geldi. Liseye kadar olan eğitimini Rize'de tamamladıktan sonra üniversite sınavına 2 hafta kala kanser olduğunu öğrendi ve eğitimine ara verdi. Gülbahar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Neslican Tay, 3 kez yendiği hastalığa 4'üncü kez yakalandığını öğrendi.

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Neslican Tay kimdir, neden ve ne zaman öldü, hastalığı neydi? Neslican Tay hayatı hakkında merak edilenler

Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen Neslican, kansere karşı verdiği mücadele ile diğer hastalara örnek oldu. Sosyal medya üzerinden kanserle mücadelesini ve tedavi süreçlerini paylaşan Tay, kısa sürede 1,5 milyon takipçi sayısına ulaştı. Neslican, bir yandan kanser tedavisi görürken bir yandan da Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak, eğitim hayatına devam etti.

Neslican Tay kimdir, neden ve ne zaman öldü, hastalığı neydi? Neslican Tay hayatı hakkında merak edilenler

Son 1 yılını Rize ile İstanbul arasında gidip gelerek hem eğitimi hem de tedavisi ile geçiren Neslican, sağlık durumu kötüleşince İstanbul'da bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Neslican Tay, 20 Eylül 2019'da hayatını kaybetti.