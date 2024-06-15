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Haberler Yaşam Nevşehir bayram namazı saati 2024 belli oldu: Diyanet ile Nevşehir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 12:20

Nevşehir bayram namazı saati 2024 belli oldu: Diyanet ile Nevşehir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman?

Diyanet bayram namazı saatleri il il belli oldu. Nevşehir'de ikamet eden vatandaşlar Nevşehir bayram namazı saati 2024 için araştırmalara başladı. Arefe günü ardından bayram namazına yetişme telaşı yaşanacak. İslam alemi 16 Haziran Pazar günü Kurban Bayramı'nın 1. Gününde camilerin yolunu tutacak. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen Müslümanlar araştırmalarına hız kazandırdı. Nevşehir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak, ezan ne zaman okunacak soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Diyanet ile Nevşehir bayram namazı vakti 2024…

Nevşehir bayram namazı saati! Nevşehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Nevşehir bayram namazı vakti ne zaman sorusu yanıt aramaya başladı. Şehirde yaşayan kişiler, Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala araştırmalarına hız kazandırdı. 81 il için paylaşılan vakitler yaşadıkları ilin namaz saatini öğrenmek isteyenler tarafından sorgulanıyor. Bayramın ilk sabahında kılınacak namaz için geri sayım devam ederken Diyanet Nevşehir bayram namazı saati 2024 yılı için belli oldu. Vakitler ilçe ilçe değişiklik gösterirken namazı kaçırmak istemeyen İslam alemi tam vakti öğrenmek istiyor. Peki, Nevşehir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, vakitler…

Nevşehir bayram namazı saati! Nevşehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

NEVŞEHİR BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2024

Kurban Bayramı'nın birinci günü 16 Haziran Pazar günü idrak edilecek. İslam alemi bayram namazı için camilerin yolunu tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakti bilgisini paylaştı:

Buna göre, Kurban Bayramı namazı Nevşehir'de saat 05.50'de kılınacak.

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Nevşehir bayram namazı saati! Nevşehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

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Nevşehir bayram namazı saati! Nevşehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR, NASIL KILINIR?

Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.

Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Nevşehir bayram namazı saati! Nevşehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

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