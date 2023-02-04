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Haberler Yaşam Nevşehir’de okullar tatil mi? Nevşehir Valiliği açıklama yaptı mı, 6 Şubat Pazartesi Nevşehir’de okullar açık mı, kapalı mı?
Giriş Tarihi: 04.02.2023 17:12 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 17:12

Nevşehir’de okullar tatil mi? Nevşehir Valiliği açıklama yaptı mı, 6 Şubat Pazartesi Nevşehir’de okullar açık mı, kapalı mı?

Binlerce öğrenci ve velileri 6 Şubat Pazartesi Nevşehir'de okullar tatil mi, Nevşehir'de kar tatili olacak mı sorularına yanıt aramaya başladı. Şubat ayına girilmesiyle beraber Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düştü. Nevşehir'de iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle oluşan buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Hal böyleyken 6 Şubat Pazartesi Nevşehir'de okul var mı yok mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Nevşehir Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Peki, 6 Şubat Pazartesi Nevşehir'de okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Nevşehir kar tatili son durum…

Nevşehir’de okullar tatil mi? Nevşehir Valiliği açıklama yaptı mı, 6 Şubat Pazartesi Nevşehir’de okullar açık mı, kapalı mı?

6 Şubat Pazartesi Nevşehir'de okullar tatil mi sorusunun yanıtı kentte yaşayan öğrenciler ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. 15 günlük yarıyıl tatili 6 Şubat Pazartesi günü sona erecek ve okullarda 2. Dönem başlayacak. Ancak yurt genelinde sıcaklıkların düşmesinin ardından Nevşehir beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 3, yüksek kesimlerde ise 7 santimetreye ulaştı. Bu noktada okulların tatil olup olmadığını merak eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve velileri "6 Şubat Pazartesi Nevşehir'de okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" sorularını gündeme taşıdı. Nevşehir kar tatili ile ilgili gözler valilikten gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Nevşehir Valiliği kar tatili açıklaması ve konu ile ilgili son gelişmeler…

Nevşehir’de okullar tatil mi? Nevşehir Valiliği açıklama yaptı mı, 6 Şubat Pazartesi Nevşehir’de okullar açık mı, kapalı mı?

NEVŞEHİR'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU!

Nevşehir'de iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı dolayısıyla oluşan buzlanma günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İl genelinde dün sabah başlayan yağışın ardından kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 3 santimetre, yüksekler 7 santimetreye ulaştı.

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Nevşehir’de okullar tatil mi? Nevşehir Valiliği açıklama yaptı mı, 6 Şubat Pazartesi Nevşehir’de okullar açık mı, kapalı mı?

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte, yollarda oluşan buzlanma çeşitli noktalarda maddi hasarlı trafik kazalarına neden oldu.

Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücülere vatandaşlar araçları iterek yardım etti.

Nevşehir’de okullar tatil mi? Nevşehir Valiliği açıklama yaptı mı, 6 Şubat Pazartesi Nevşehir’de okullar açık mı, kapalı mı?

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yol ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan, Göreme beldesinde, bölgeyi ziyaret eden turistlere yönelik düzenlenen ve 28 Ocak'tan beri olumsuz hava koşullarından dolayı yapılamayan balon turları bugün de gerçekleştirilemedi.

Nevşehir’de okullar tatil mi? Nevşehir Valiliği açıklama yaptı mı, 6 Şubat Pazartesi Nevşehir’de okullar açık mı, kapalı mı?

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın akşam saatlerine kadar: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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