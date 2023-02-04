Nevşehir’de okullar tatil mi? Nevşehir Valiliği açıklama yaptı mı, 6 Şubat Pazartesi Nevşehir’de okullar açık mı, kapalı mı?

6 Şubat Pazartesi Nevşehir'de okullar tatil mi sorusunun yanıtı kentte yaşayan öğrenciler ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. 15 günlük yarıyıl tatili 6 Şubat Pazartesi günü sona erecek ve okullarda 2. Dönem başlayacak. Ancak yurt genelinde sıcaklıkların düşmesinin ardından Nevşehir beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 3, yüksek kesimlerde ise 7 santimetreye ulaştı. Bu noktada okulların tatil olup olmadığını merak eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve velileri "6 Şubat Pazartesi Nevşehir'de okullar açık mı, kapalı mı, kar tatili olacak mı?" sorularını gündeme taşıdı. Nevşehir kar tatili ile ilgili gözler valilikten gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Nevşehir Valiliği kar tatili açıklaması ve konu ile ilgili son gelişmeler…