Nevşehir’de okullar tatil mi? Nevşehir Valiliği açıklama yaptı mı, 6 Şubat Pazartesi Nevşehir’de okullar açık mı, kapalı mı?

Binlerce öğrenci ve velileri 6 Şubat Pazartesi Nevşehir'de okullar tatil mi, Nevşehir'de kar tatili olacak mı sorularına yanıt aramaya başladı. Şubat ayına girilmesiyle beraber Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düştü. Nevşehir'de iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle oluşan buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Hal böyleyken 6 Şubat Pazartesi Nevşehir'de okul var mı yok mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Nevşehir Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Peki, 6 Şubat Pazartesi Nevşehir'de okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, haftalık hava durumu ile Nevşehir kar tatili son durum…