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Haberler Yaşam Niğde’de Gezilecek Yerler 2023 – Niğde Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi
Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:30 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:30

Niğde’de Gezilecek Yerler 2023 – Niğde Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve yaklaşık 10.000 yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan Niğde, gazozu ile meşhur olan bir ilimizdir. Geçmişinde Asur Ticaret Kolonileri, Hititler, Tabal Geç Hitit Devleti, Frigyalılar, Persler, Makedonya Krallığı gibi birçok devletin Niğde'de hüküm sürdüğü bu nedenle de tarih kokan bir şehir olduğu bilinmektedir. Niğde ilinin ekonomisi tarıma dayanarak patates, lahana, elma, şeker pancarı üretimi ön plana çıkmaktadır. Doğal güzellikleri, kültürel varlıkları ve termal kaynakları Niğde'nin en önemli turizm kaynağıdır. Niğde'yi gezmek için iyi bir gezi listesine ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız Niğde gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Niğde’de Gezilecek Yerler 2023 – Niğde Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

İç Anadolu Bölgesi'nin önemli illerinden olup ve Akdeniz Bölgesi sınırlarında yer alan Niğde, günümüzden itibaren 10 bin yıllık kesintisiz bir yerleşim merkezidir. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi eserlerle turistlerin ilgisini çeken bir şehirdir. Roma döneminden kalan Roma havuzu ve o havuzun suyunu eski kent merkezi olan Kemerhisar'a (Tyana) taşıyan su kemerleri adeta turistlerin ilgi odağı olmaktadır. Bir başka örnek ise Bizans döneminden günümüze ulaşan Gümüşler Manastırıdır. Niğde'de gezilecek yerler listesinin farklı kategorilere göre hazırladık. Bu listeye göre gezi planı çıkartabilirsiniz. İşte Niğde gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Niğde’de Gezilecek Yerler 2023 – Niğde Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Niğde'de Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  • TYANA ÖREN YERİ VE SU KEMERLERİ
  • ALAEDDİN CAMİ
  • NİĞDE KALESİ
  • HÜDAVENT HATUN TÜRBESİ
  • ROMA HAVUZU
  • SARI SALTUK TÜRBESİ
  • SUNGUR BEY CAMİ
  • GÜMÜŞLER MANASTIRI
  • NİĞDE MÜZESİ
  • KESİKBAŞ TÜRBESİ / ŞEMS TEBRİZİ TÜRBESİ
  • KARATLI KUŞ KAYASI KAYA MEZARLARI
  • KONAKLI RUM KİLİSESİ
  • GÜNDOĞDU TÜRBESİ
  • MURAT PAŞA CAMİ
  • DIŞARI CAMİ / ÇELEBİ HÜSAMETTİN CAMİ
  • DÖRTAYAK TÜRBESİ
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Niğde’de Gezilecek Yerler 2023 – Niğde Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi
  • RUM KİLİSESİ
  • RAHMANİYE CAMİ
  • YEŞİL BURÇ KİLİSE CAMİ
  • SIRALİ CAMİ
  • KIĞILI CAMİ / PAZAR CAMİİ
  • HANIM CAMİ
  • ULUKIŞLA MEHMET PAŞA KÜLLİYESİ
  • AŞAĞI KAYABAŞI KİLİSE - CAMİ
  • ERMENİ KİLİSESİ
  • CULLAZ SOKAK
  • ŞAH MESCİDİ
  • BOR BİLGİNLER KONAĞI
  • KEMAL ÜMMİ TÜRBESİ
  • DARÜ'Z ZİKR MESCİDİ
  • ESEN BEY TÜRBESİ
  • KADIOĞLU SOKAK
  • CULLAZ MESCİDİ
Niğde’de Gezilecek Yerler 2023 – Niğde Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. Niğde Kalesi
  2. Niğde Saat Kulesi
  3. Niğde Müzesi
  4. Köşk Höyük
  5. Roma Havuzu
Niğde’de Gezilecek Yerler 2023 – Niğde Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Niğde Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. Kocapınar Kaplıcası
  2. Çiftehan Kaplıcaları
  3. Kayardı Bağları
  4. Aladağlar Milli Parkı
  5. Çinili Göl
  6. Narlıgöl
  7. Göllüdağ

Mazaklı Köftesi, Niğde Tava, Söğürme, Kuymak, Ayva Boranası, Pirinçli Elma Dolması ve Etli Bamya gibi Niğde'ye özgü lezzetleri de tadabilirsiniz.

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