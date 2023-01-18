Haberler Yaşam Niğde’de Gezilecek Yerler 2023 – Niğde Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:30 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:30

Niğde’de Gezilecek Yerler 2023 – Niğde Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve yaklaşık 10.000 yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan Niğde, gazozu ile meşhur olan bir ilimizdir. Geçmişinde Asur Ticaret Kolonileri, Hititler, Tabal Geç Hitit Devleti, Frigyalılar, Persler, Makedonya Krallığı gibi birçok devletin Niğde'de hüküm sürdüğü bu nedenle de tarih kokan bir şehir olduğu bilinmektedir. Niğde ilinin ekonomisi tarıma dayanarak patates, lahana, elma, şeker pancarı üretimi ön plana çıkmaktadır. Doğal güzellikleri, kültürel varlıkları ve termal kaynakları Niğde'nin en önemli turizm kaynağıdır. Niğde'yi gezmek için iyi bir gezi listesine ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız Niğde gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…